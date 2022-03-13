أغلبها لأطفال.. الشرطة الفرنسية تعثر على 5 جثث داخل شقة

أعلنت السلطات الفرنسية، العثور على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما وامرأة قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرقي البلاد، مساء يوم الجمعة.وقال نائب المدعي العام، بوريس دوفو، إن فرق الانقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.وأضاف المصدر أن عناصر الانقاذ ما لبثوا أن عثروا على "خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية".وأوضح بوريس دوفو أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشراً واثنتي عشرة سنة، وإلى امرأة في التاسعة والثلاثين.وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن الجثث التي جرى العثور عليها في الشقة قد تكون "لأم وأطفالها".