منوعات

بسبب خريطة..دولة تمنع عرض فيلم "أكشن" عالمي!

Lebanon 24
13-03-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-930085-637827275259284197.jpg
Doc-P-930085-637827275259284197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حظرت فيتنام توزيع فيلم الحركة "أنتشارتد" (مجهول) من إنتاج شركة سوني محلياً بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطاً متنازعا عليه أعلنته الصين للمطالبة بما تقول إنه حقها في مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.

ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.
 
ويستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء فيتنام في 18 اذار الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن في كين ثانه رئيس "دائرة السينما"، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط سيئ السمعة".
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:00 | 2022-03-14
15:00 | 2022-03-14
13:00 | 2022-03-14
11:00 | 2022-03-14
09:00 | 2022-03-14
08:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website