7
o
بيروت
8
o
طرابلس
4
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
4
o
النبطية
-2
o
زحلة
-1
o
بعلبك
2
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بسبب خريطة..دولة تمنع عرض فيلم "أكشن" عالمي!
Lebanon 24
13-03-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حظرت فيتنام توزيع فيلم الحركة "أنتشارتد" (مجهول) من إنتاج شركة سوني محلياً بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطاً متنازعا عليه أعلنته الصين للمطالبة بما تقول إنه حقها في مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.
ويستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء فيتنام في 18 اذار الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن في كين ثانه رئيس "دائرة السينما"، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط سيئ السمعة".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
01:40 | 2022-03-14
14/03/2022 01:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
05:36 | 2022-03-14
14/03/2022 05:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
07:33 | 2022-03-14
14/03/2022 07:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
12:07 | 2022-03-14
14/03/2022 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحوم الى ارتفاع...هكذا سيصبح سعرها!
Lebanon 24
اللحوم الى ارتفاع...هكذا سيصبح سعرها!
02:11 | 2022-03-14
14/03/2022 02:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:00 | 2022-03-14
ماسك يتحدى بوتين في نزال "رجل لرجل".. والغنيمة أوكرانيا
15:00 | 2022-03-14
9 أخطاء شائعة تحدث أثناء تنظيف المنزل... ما هي؟
13:00 | 2022-03-14
في عصر الهواتف الذكية... ما هو مصير ألبومات الصور؟
11:00 | 2022-03-14
اسفنجة المطبخ والبكتيريا... اليكم بعض المعلومات
09:00 | 2022-03-14
دفع امرأة على حجر..وما حل به لا يصدق!
08:00 | 2022-03-14
متلازمة القلب المكسور... اليكم بعض المعلومات حولها
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
15/03/2022 03:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
15/03/2022 03:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
15/03/2022 03:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact