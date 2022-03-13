9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بسبب خريطة..دولة تمنع عرض فيلم "أكشن" عالمي!
Lebanon 24
13-03-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حظرت فيتنام توزيع فيلم الحركة "أنتشارتد" (مجهول) من إنتاج شركة سوني محلياً بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطاً متنازعا عليه أعلنته الصين للمطالبة بما تقول إنه حقها في مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.
ويستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء فيتنام في 18 اذار الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن في كين ثانه رئيس "دائرة السينما"، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط سيئ السمعة".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
03:09 | 2022-03-13
13/03/2022 03:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
07:05 | 2022-03-13
13/03/2022 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
00:05 | 2022-03-13
13/03/2022 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
05:53 | 2022-03-13
13/03/2022 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
07:17 | 2022-03-13
13/03/2022 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2022-03-13
أطول سيارة في العالم... اليكم مييزاتها
13:00 | 2022-03-13
الدراسة في أوكرانيا... لماذا يفضلها الطلاب العرب؟
11:00 | 2022-03-13
كيف تحمي نفسك من التأثر في أخبار الازمات العالمية؟
06:00 | 2022-03-13
أغلبها لأطفال.. الشرطة الفرنسية تعثر على 5 جثث داخل شقة
04:00 | 2022-03-13
جريمة هوليوودية.. طعنت رجلا أثناء علاقة غرامية انتقاماً لسليماني!
03:00 | 2022-03-13
صورة لإمراة اوكرانية حامل هزت ضمير العالم...فما قصتها؟
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
13/03/2022 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact