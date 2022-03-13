برج الحمل



لست وحدك من تعمل تحت ضغط وتعيش حالات من القلق والتوتر، بل كل فرد في هذا العالم يمر بمرحلة صعبة وعصيبة في حياته. على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليوم، إلا أنك ستكون راضيا عن نفسك بالنتائج التي ستحققها. هل تفهم معنى النجاح والتفوق؟

برج الثور



راقب تصرفاتك جيدا خلال هذه الفترة وكن حريصا على إنجاز عملك في أقل وقت ممكن. تتخذ بعض القرارات اليوم التي قد تغير من وضعك المالي والمهني قريبا. حاول أن تتكيف مع الأوضاع وتجنب الجدل واختلاق المشاكل.

برج الجوزاء



تمر اليوم بلحظات صعبة عندما تشعر أن الوقت يمر بسرعة جدا دون الاستفادة منه بقدر الإمكان. قد تؤثر حالتك النفسية على من حولك. حاول أن تترك فرصة للآخرين ليساعدوك بدلا من إحباطهم. غير نشاطك اليوم وركز على الأنشطة التي تحبها.

برج السرطان



التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة أصبح صعبا للغاية. فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل. قد تواجه شكلا من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء. سترى أنه من المفيد الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها دون تدخل من جانبك.

برج الاسد



من الطبيعي أنك تساند أصدقاءك، ولكن يجب أن تفكر في ما إذا كان باستطاعة هؤلاء الأصدقاء رد الجميل. يجب أن تتجنب سياسية الطرف الواحد، فيجب ضمان الحد الأدنى من الأخذ والعطاء للحصول على صداقة متناغمة.

برج العذراء



هل واجهت مشكلة خلال هذه الفترة في التعبير عن آرائك وأفكارك؟ ستستطيع اليوم التعبير عن وجهات نظرك دون خجل أو خوف بفضل قدرتك وإرادتك وعزيمتك. ستكون معظم أفكارك مقبولة في الوقت الحالي بالنسبة للأغلبية وذلك لأن الآخرين يقبلون أفكارك بطبيعة الحال.

برج الميزان



قد تصدر عنك بعض الكلمات القاسية بسهولة اليوم، فأنت متحمس لاستخدام هذه الطاقة الزائدة بالإضافة إلى نزعتك السيادية. الإهدار المتعمد للطاقة الجسدية والعاطفية ليس هو الحل، ربما يجب أن تحاول تحفيز الآخرين، وإن لم ينجح ذلك، يجب أن تحافظ على هدوئك.

برج العقرب



أنت في وضع مريح ومتوازن وسيفيدك ذلك على المستويين الشخصي والمهني، فأنت لست بحاجة إلى أن تقنع الآخرين بأفكارك وخططك. كل من حولك على استعداد للتحدث معك حتى من يصعب التعامل معهم سيكونون على استعداد لسماع مقترحاتك.

برج القوس



يجب أن تتعلم كيفية الحذر وضبط النفس خاصة في يوم مثل هذا. حان الوقت لكي تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة، فاستخدم الوقت في إعادة ضبط خططك وتنسيقها مع شريكك وعائلتك. تخلص من الضغط والتوتر بممارسة رياضتك المفضلة.

برج الجدي



تنجز الأعمال بطريقة ذكية ومنظمة وتستطيع إنجاز أصعب المهام بنجاح وفي أقل وقت. أنت أيضا شخص يسعى إليه الآخرون من الزملاء لكفاءتك وتفاؤلك. إذا تقدمت لوظيفة ما، فستحصل عليها بسبب هذه الكاريزما.

برج الدلو



تميل إلى التصرفات المندفعة والمتهورة في الوقت الحالي، وهذا سوف يؤدي إلى مشكلات كبيرة في الكثير من المواقف. ابحث عن متنفس من أي نوع؛ يمكنك ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات، أو يمكنك حل لغز أو قراءة كتاب جيد. إذا تخلصت من التوتر، سوف يسهل عليك التصرف بهدوء في العديد من المواقف في حياتك.

برج الحوت



العمل ضمن فريق يجعلك أكثر قدرة على التفاعل والاستيعاب ويقوي الروابط بينك وبين الزملاء. ربما تكتشف بنفسك أن ما تحرزه وما تقدمه اليوم أفضل بكثير مما حققته بمفردك خلال الشهور الماضية. عاطفيا، ستقضي مع الشريك وقتا ممتعا هذه الليلة.