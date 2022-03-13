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منوعات
تعرفوا على أكثر الأبراج غيرة على شريك الحياة ...هل انت من بينهم؟
Lebanon 24
13-03-2022
|
01:00
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يمكن أن تكون الغيرة في العلاقة تتعلق بنقاط ضعفك أكثر من تصرفات شريكك. تذكري أنّ المشاعر ليست حقائق، ويمكن أن تُصبح مشاعر الغيرة مشكلة إذا أثرت على سلوكك ومشاعرك تجاه العلاقة ككل. فيما يأتي، تُطلعك "الجميلة" على الأبراج التي يمكن القول بأنها عادةً لا تغار ولكنها تصبح كذلك حين تدخل في علاقة.
تصبحين غيورة حين ترتبطين؟ لعلك تنتمين لهذه الأبراج
يشعر الجميع بالغيرة في مرحلة ما من حياتهم. ولكن يمكن أن تنشأ المشاكل عندما تنتقل الغيرة إلى المشاعر غير العقلانية. الغيرة الطائشة والمفرطة يمكن أن تدمر العلاقة في النهاية.
برج السرطان
يمكن للمرأة السرطان أن تشعر بالغيرة بسهولة. إنها تبحث عن الأمان في العلاقات وعندما لا يكون هناك ما يكفي، فإنها تشعر بعدم الأمان بدرجة كبيرة. تشعر المرأة السرطان بالغيرة عندما لا يستغِّل شريكها أوقات فراغه للمشاركة بالنشاطات الممتعة معها لتبادل الحب والسعادة والمرح، أو عدم التحدّث معها بإستمرار والسؤال عن أحوالها بإهتمام، وإنتقاء الكلمات الرومانسية الدافئة التي تُسعدُها، وتُعبّر عن مشاعر الحب الرقيقة. إنها حساسة للغاية وتواجه صعوبة في الإنفتاح على الناس. إنها بحاجة إلى الكثير من التأكيد بشأن كونها محبوبة في العلاقة.
برج الأسد
تسعى المرأة الأسد جاهدة لتتأكد أنَّها ضمن أولويات شريكها. لا يمكنها تحمل رؤية شريكها يختلط بالآخرين، وبالتالي تشعر بالغيرة بسهولة إذا حاولت إمرأة أخرى سرقة انتباه شريكها. ويزداد الأمر سوءً إذا انتهى الأمر بشريكها إلى مدح الآخرين، حتى لو لم يتم الإشارة إلى ذلك بطريقة عاطفية.
برج العذراء
تنتقد المرأة العذراء نفسها بشكل مفرط، وتنتقد شريكها أيضاً. والإشارة إلى أخطاء شريكها هي علامة واضحة على أنها تشعر بالغيرة والإنزعاج. ستُحاول التفكير في المواقف التي تُوحي بالخيانة الزوجية وتغضب بشكل غير معقول من شريكها. من أكثر الأمور التي تثير غيرتها عندما ينظر شريكها إلى هاتفه وهو معها، وأن لا يُلغي خططه ومشاريعه لقضاء الوقت معها.
برج الحوت
المرأة الحوت مرتبطة جداً بمشاعرها ولذا فهي تميل إلى الشعور بكل عاطفة بعمق. كما هو الحال بالنسبة للغيرة، فإنها تصبح عادية للغاية وبلا تعبير إذا شعرت أنّ الغيرة تحوم في ذهنها. لديها مشكلات ثقة ضخمة وتجد صعوبة بالغة في التخلّي عن سلوكها. قد يتسبب هذا في إحباط شريكها لأنها تُصبح مسيطرة عاطفياً عند الغيرة. السبيل الوحيد للخروج من هذا هو إظهار التفاني الكامل والحب.
المصدر: الجميلة
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