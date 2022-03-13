جريمة هوليوودية.. طعنت رجلا أثناء علاقة غرامية انتقاماً لسليماني!

في جريمة ولا أغرب، ألقت الشرطة الأميركية القبض على امرأة في ولاية لاس فيغاس طعنت صديقاً في فندق كانت واعدته فيه.في التفاصيل، تعاهد الرجل الضحية مع المرأة المتهمة عبر تطبيق للمواعدة، وبعد الاتفاق اجتمع الاثنان في فندق.حينها، طلبت المتهمة واسمها نيكا نيكوبين، من الرجل تعصيب عينيه، وبعدما وافق سددت إليه طعنة بآلة حادة قرب رقبته، بحسب ما أفادت "أسوشييتد برس".لكن الرجل استطاع بعد الطعن، دفع المتهمة بعيدا عنه والهروب خارج الغرفة للاتصال بالطوارئ، بحسب ما بين تقرير الشرطة.سبب ولا أغرب!وأثناء التحقيقات، اعترفت فعلا نيكوبين بفعلتها، إلا أنها بررتها بكلام عجيب، حيث قالت إنها فعلت ذلك انتقاما من القوات الأميركية على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة عام 2020 في العراق.وأفادت المعلومات بأن المتهمة البالغة من العمر 21 عاماً، اتهمت بالشروع في القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.في حين لم تعرف الحالة الصحية للرجل حتى الآن.يشار إلى أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان قتل بغارة أميركية في العراق، في كانون الثاني 2020.ومن المقرر أن تمثل نيكوبين أمام المحكمة لجلسة استماع أولية في 24 آذار، ولم يتضح ما إذا كان لديها محام بعد.