برج الحمل



حان الوقت الآن لتتوقف عن التصرف بالطريقة التي يحبها الآخرون. عبر نفسك وعن أفكار فقط ودعك من الآخرين. اجعل من حولك يتعرفون عليك وعلى حقيقة مشاعرك دون أن تتأثر بأي شخص آخر. ستفاجأ بردة فعل الشريك هذه الليلة.

برج الثور



تبدو شجاعا ولديك إرادة قوية، ولذلك ستسطيع الانتهاء من أكثر من مهمة في وقت مناسب. هناك بعض الأعمال والمشاريع التي كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل المستحيل.

برج الجوزاء



تحاول أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات في مجال العمل. تحاول أن ترضي الحبيب بكافة الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب. إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتحل المشكلة. الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كي تفكر بهدوء في المرحلة المقبلة من حياتك.

برج السرطان



ستصبح اليوم أقرب للحبيب وعلاقتك به ستكون أقوى مما كانت عليه الفترة الماضية. من المتوقع أن تشعر بتوتر في بعض الأمور ولكن بشكل عام تبدو إيجابيا وتتعامل مع من حولك بحرص شديد. قد تعرض على شريك في العمل البدء في المشروع الذي خططت له خلال الشهر الماضي.

برج الاسد



لا تفكر في أي شيء هذا المساء خاصة قبل الخلود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد الأسرة اليوم على تجديد المنزل أو حتى على الانتقال إلى منزل آخر. هذه التغييرات الإيجابية ستغير حياتك تماما. قد تقضي معظم الوقت في المساء مع الحبيب. توقع العديد من المفاجآت والأخبار السارة في الفترة المقبلة!

برج العذراء



قد يترك أحد الزملاء العمل اليوم ولكن لا داع للقلق فالأمر سيكون لصالحك. تقبل الموقف وحاول أن تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون سعيدا بما يحدث. في القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر لإحساسك الداخلي، لأنه في ذلك الوقت لن تهتم كثيرا بمثل هذه المشكلات. قد تكتشف جانبا جديدا في شخصيتك فيما يخص الحب.

برج الميزان



سيعجب الآخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب أن تعمل على لا يظهر هذا كغرور أو تكبر.يمكنك قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة أو شريك الحياة لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية الهادئة والمليئة بالمحادثات الممتعة، والقيام بأشياء محفزة للذهن.

برج العقرب



خصص بعض الوقت اليوم للراحة سواء بدنيا أو ذهنيا واسترخ في المنزل في مكان هادئ. اجلس في المكان المفضل لديك واقرأ كتابا ما، وتناول كوبا من الشاي أو أي مشروب دافئ. تأمل في الطبيعة من حولك.

برج القوس



إذا احتجت إلى بعض المعلومات اليوم، عليك التواصل مع بعض الزملاء لمعرفتها أو البحث على الإنترنت أو في مكتبة الجامعة. الإفراط في تناول الطعام الدسم أو المشروبات قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية فكن حذرا!

برج الجدي



قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله يتعرف على شخص ما من المحتمل أن يساعده. كن ذكيا ومبدعا في كل شيء. ربما تجد حلولا لمشاكلك. حاول أن تقوم بشيء يسعدك، خطط مثلا مع الأصدقاء لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

برج الدلو



حاول أن تقسم مبلغ المال الذي تحصل عليه اليوم إلى دفعات حتى لا تنفقه في آن واحد. حاول أن تستثمر جزءا منه في مشروع طويل الأجل، أما الجزء الآخر فيمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء! تحاول أن تسعد نفسك وتسعد من حولك ولكن ربما تتعارض رغباتك مع رغبات الآخرين.

برج الحوت



ربما تكون قلقا اليوم بسبب بدء مشاريع عمل جديدة تشارك فيها لأول مرة. يجب أن تتعلم أن الصبر هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامك الآن، فعليك أن تصبر وتنتظر حتى تظهر النتائج. البعض يغار منك بسبب تفوقك وتميزك في العمل. كن مستعدا للمواجهة الليلة!