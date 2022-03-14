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منوعات
ضمن اجازة الربيع..."موسم الرياض" ينظم أكبر حفلة تنكرية في السعودية!
Lebanon 24
14-03-2022
|
00:21
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جاء في الشرق الاوسط:
ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي «بوليفارد رياض سيتي» و«نتروندرلاند» يومي 17 و18 مارس (آذار) الحالي، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.
وتشمل الجوائز اليومية التي أعلن عنها موسم الرياض، سيارتين و40 جهاز «بلايستيشن»، إضافةً إلى السماح بالدخول إلى «بوليفارد رياض سيتي» و«نتروندرلاند» مجاناً لمرتدي الأزياء التنكرية.
وتعد منطقة «بوليفارد رياض سيتي» إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومقاهي ومطاعم، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار، في حين تلبّي منطقة «ونتروندرلاند»، رغبات كافة أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هويةً معيّنةً، وهي مغامرات الرعب، والصندوق السحري، ودريم لاند كرنفال، وغابة الثلج الشرقي، وغابة الثلج الغربي، والمهرجان الشتوي، وطريق العجائب.
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