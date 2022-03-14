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بعد 26 عاما.. "عقب سيجارة" يحل لغز جريمة قتل غامضة!

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:00
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تمكن محققون في ولاية واشنطن الأميركية من حل لغز جريمة قتل سيدة قبل 26 عاما بواسطة "عقب سيجارة".

وتعود فصول القضية إلى 25  اب من عام 1995 عندما عثر على جثة باتريشيا بارنز التي كانت بعمر 61 عاما على قارعة الطريق بمقاطعة ساوث كيتساب، وكانت جثتها عارية ومغطاة جزئيا، وتبين لاحقا أنها أصيبت بطلقتين في الرأس.

وعمل المحققون على القضية لعدة أشهر، وأصدروا رسما تقريبيا للمشتبه به لكن لم يتمكنوا من تحديد القاتل، وفق "فوكس نيوز".

وظلت القضية محفوظة حتى عام 2018، عندما أعادت شرطة المقاطعة التحقيق في القضايا" الباردة"، وفق بيان لمكتب شريف المقاطعة على فيسبوك.

وبفحص الأدلة الجنائية التي عثرت في موقع الجريمة ومن بينها "عقب سيجارة بواسطة تقنية الحمض النووي، تمكنت السلطات من تحديد هوية مرتكب الجريمة، وهو دوغلاس كيث كرون، والذي تبين أنه توفي في 2016 بولاية أريزونا.
 
وقال المحقق الرئيسي مايك غرانت خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "وجود دليل يمكن أن يعني واحدا من شيئين أو ثلاثة أشياء مختلفة، ولكن عندما يكون لديك عقب سيجارة به الحمض النووي ويكون هذا الحمض النووي على الجثة وعلى الأشياء الموجودة حول جسدها، أصبح من المؤكد أننا عرفنا المتهم".

وكان كرون يبلغ من العمر 33 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وأدين في خمس جرائم من قبل، من بينها جريمة سطو مسلح في عام 1984.
المصدر: الحرة
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