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دفع امرأة على حجر..وما حل به لا يصدق!

Lebanon 24
14-03-2022 | 09:00
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تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي احتفل به العالم الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الثامن من آذار الجاري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة انتصر فيها الجنس اللطيف، مثبتاً أن في الاتحاد قوّة.
 
 
فقد ظهر في الفيديو رجل يعتدي على امرأة بالضرب، ولم يلبث أن يدير ظهره حتى باغتته أيادٍ أنثوية اجتمعت حوله ولقّنته درساً علّمه أن المرأة ليست ضلعاً قاصراً أبداً.

وعلى غرار احتفالات مهرجان "لاثمار هولي" الهندي، والذي تقوم طقوسه على رجال يتعرضون لضرب بالعصي من نساء، عاش الرجل لحظاته العصيبة، مع فارق وحيد، أن مهرجان الهند ذاك يتفادى الرجل الضربات بدروع واقية ويؤدون تلك الطقوس بمنتهى الرضا.

مئات اللكمات
أما في حالة هذا الرجل الذي ظهر في الفيديو، فقد دفع ثمن خطأ ارتكبه بحق امرأة باهظاً جداً، كلّفه مئات من اللكمات وجهتها له نسوة اجتمعن حوله للأخذ بالثأر، فطرحنه أرضاً لا يقوى حتى لسند طوله.

يذكر أن هاشتاغ #يوم_المرأة_العالمي، تصدّر الأسبوع الماضي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف 8 آذار من كل عام، وحمل هذه السنة شعار "كسر التحيز" BreakTheBias#.

كما شارك الهاشتاغ مئات المغردين، من النساء والرجال، احتفالا بهذه المناسبة، وتعبيرا عن أهمية دور المرأة في المجتمع على مختلف الأصعدة.
 
المصدر: العربية
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