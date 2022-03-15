لأجواء رومانسية مثالية.. اعرف الشمعة المعطرة المناسبة لك حسب برجك!

لكل شخص العطر الذي يفضله ويحبه، هناك من يحب الروائح الطبيعية الهادئة أو القوية، وكذلك عند الاسترخاء يلجأ البعض لاستخدام الشمع المعطر لما له من فوائد لامتصاص الطاقة السلبية، والشعور بالاسترخاء، ولا شك أن لكل شخص ينتمي إلى برج فلكي له صفات مختلفه عن الأخر، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي الشمعة المعطرة المناسبة لبرجك والتي تزيد من هدوئك واسترخائك كما يلي:برج الحمل: الفانيليا والقرفةبرج الحمل هو برج ناري، فأنت بحاجة إلى شمعة تبدو وكأنها عناق دافئ، وفي هذه الحالة، تمثل القرفة طبيعتك الديناميكية والتنافسية، أما الفانيليا تعطي الشعور بالراحه والطمأنينه.برج الثور: الزعفرانيميل أصحاب هذا البرج إلى الانجذاب إلى أدق الأشياء في الحياة، لكن هذا لا يعني أنها ليست على أسس أو ذكاء أو طموح، فالشمعة المناسبة لهم تأتي برائحة الزعفران الفخم..برج الجوزاء: الوردة البرية والعنبرأما مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات متعددة الأوجه، مما يجعلك فضوليًا للغاية ومبدعًا ومتعدد الاستخدامات، فهم يحبون شمعة مليئة بالروائح المدهشة، من الورد والعنبر.برج السرطان: لافندر وليمونمن المعروف أن السرطانات تتمتع بمظهر خارجي صعب وشائك، لكنها حساسة ومخلصة بمجرد التعرف عليها، ويحبون الليمون الذي يعبر عن جراءتهم التي يفترضها الناس دائمًا، واللافندر يمثل الجانب الأكثر نعومة واشراقا وعاطفية.برج الأسد: رائحة استوائيةالمنتمون لبرج الأسد يتميزون بجراءتهم، وحياتهم الحفلة طوال الوقت، لذا فهم يستحقون شمعة تواكبها مثل الرائحة، والفواكه الاستوائية والحمضيات تدعم شخصيتك الجريئة.برج العذراء: الخوخبرج العذراء يحبون الخصوصية ويحبون التميز حتى في اختيار نوع شمعتهم المعطرة، فرائحة الخوخ بالنسبه لهم مميزة وتعبر عن الخصوصية.برج الميزان: المسكمواليد برج الميزان يبحثون دائما عن التوازن في أي شي لذا فإن الشمعة التي تصرخ أساسًا "السلام والوئام" هي بالضبط ما تحتاجه هو روائح المسك.برج العقرب: البرتقالأما عن مواليد برج العقرب تمثل رائحة البرتقال شغف أصحاب هذا البرج، بينما يمثل الليمون كلا الجانبين القاسي والحلو والذي تمتاز به شخصية برج العقرب.برج القوس: القرنفلمواليد برج القوس يحبون تخطي الصعاب في كل أمور حياتهم، تمنحهم رائحة القرنفل دفعة لمواجة الكثير من الصعاب التى تواجهه.برج الجدي: اللافندر والزهور البريةهو برج عنيد، وقد يصل إلى إرهاق نفسه، لذا فهو بحاجة إلى شمعة ثابتة وتعطيه المزيد من الاسترخاء، فقد تمنحك الأوكالبتوس والباتشولي الطاقة والتركيز اللذين يحتاجهما، بينما تساعده الروائح مثل اللافندر على التخلص من التوتر.برج الدلو: الياسمينبرج الدلو هو برج يميل إلى التردد بعض الشيء، من ناحية اخرى هو هادئ وخجول ولذلك فرائحة الزنابق والياسمين هى رائحة الشمع المناسبة لهم.برج الحوت: رائحة البحرأما مواليد برج الحوت يحبون الاسترخاء والراحة، فرائحة البحر بالنسبة لهم هى رائحة الراحة و الحرية والطاقة والنشاط.