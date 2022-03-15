منوعات

"أوقفوا الحرب"...محتجة على غزو أوكرانيا تقتحم ستوديو التلفزيون الرسمي الروسي! (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-930830-637828918152740659.jpg
Doc-P-930830-637828918152740659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتحمت محتجة على حرب أوكرانيا ستوديو القناة الأولى في التلفزيون الرسمي الروسي حاملة لافتة تقول "لا للحرب" ورسائل أخرى خلال بث تلفزيوني مباشر على القناة الأولى الروسية.

وكانت مذيعة الأخبار إيكاترينا أندريفا تسلم نشرة المساء الخاصة بها قبل أن تبدأ المحتجة في الهتاف وإخبار المشاهدين بعدم تصديق "الدعاية".
 
ودخلت المرأة استوديو القناة الأولى في مركز أوستانكينو التقني في موسكو للتحدث إلى ملايين المشاهدين.

"أوقفوا الحرب"
فقد كتب على اللافتة التي حملتها باللغة الروسية والإنجليزية "أوقفوا الحرب" و "لا تصدقوا الدعاية، إنهم يكذبون عليك هنا".

وسرعان ما قام المنتجون بتغيير البث إلى مقطع آخر لمستشفى خلال تعاملهم مع المحتجة.

يشار إلى أن القناة الأولى هي أكبر قناة في روسيا ويقدر عدد مشاهدها بنحو 250 مليون مشاهد حول العالم،وفق موقع "إكسبرس" البريطاني.
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-03-15
08:00 | 2022-03-15
06:52 | 2022-03-15
06:00 | 2022-03-15
03:00 | 2022-03-15
01:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website