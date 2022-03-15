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برجك اليوم

Lebanon 24
15-03-2022 | 00:00
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 برج الحمل

قدم أفضل ما لديك اليوم للآخرين وليس بالضرورة أن يطلبوا منك أي شيء أو أن يعبروا عن احتياجهم إليه. حدد أولوياتك ونظم وقتك. هل تفضل العمل هذه الأيام أم تفضل التركيز على الدراسة؟ هل أنت راض عن علاقاتك العاطفية وحياتك الأسرية؟ ربما يحدث شيء لا تتوقعه يؤثر على الجميع.
 
 برج الثور

الرحلة التي ستقوم بها اليوم مع الأهل والأصدقاء ستجعلك تتخلص من همومك ومشاكلك. لا تضع هذه الفرصة أبدا! الأخبار التي ستسمعها اليوم من أحد الأصدقاء قد تجعلك مهموما وحزينا على مدار اليوم وحتى في فترة المساء! ستبدأ غدا مشروع عمل جديدا، ولذلك يجب أن تتخلص من هذه الهموم اليوم.
 
 برج الجوزاء

بعد الضغط الذي تشعر به اليوم في العمل، ربما تفكر في تناول وجبة العشاء خارج المنزل مع أحد الأصدقاء. لا تندهش إذا قام عدد من الأصدقاء بزيارتك في المنزل بدون إخبارك. ربما تصلك أخبار أو معلومات غير صحيحة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
 
برج السرطان

ربما يعرض عليك شخص ما مشروعا بعد الظهيرة. خذ وقتك وفكر جيدا قبل أن تقبل أو ترفض. المعلومات التي تكتسبها من شخص ما اليوم ربما تفيدك على المدى البعيد وخاصة في حياتك الشخصية. اهتم بكل النصائح والاقتراحات التي يمليها عليك الآخرون.
 
برج الاسد

إذا شعرت بحيرة أو تردد في العمل اليوم، لا تيأس، فكل هذه الأمور من الطبيعي أن تحدث. كن صبورا وانتظر فكل شيء سيكون على ما يرام غدا. إذا أصررت على التفكير في مشاكل العمل اليوم، ستصاب بالاكتئاب وربما الجنون.
 
 برج العذراء

إذا كنت بحاجة إلى الدردشة مع أي شخص اليوم، يفضل أن يكون هذا الشخص هو الحبيب. حول وقت فراغك إلى وقت جميل بالجلوس مع من تحب. تسير حياتك حتى الآن بسهولة نسبيا، وقد مرت التفاعلات الحديثة مع الأصدقاء والعائلة بسهولة على غير المعتاد.
 
 
 برج الميزان

يعرض عليك أحد أصدقاء الذهاب إلى مكان ما، إذا كنت تحبذ هذه الفكرة، لا تعبر له عن موافقتك على الفور، بل يجب أن تفكر أولا في جدول أعمالك وتحدد هل لديك وقت فراغ يسمح لك بزيارة هذا المكان أم لا.
 
 
برج العقرب

حاول أن تهدأ اليوم. انجز أعمالك وانته منها أولا ثم فكر في مشاكلك الاجتماعية. لن تستطيع التفكير في أي أمر أو قضية أو مشكلة إلا إذا انتهيت من كل ما يتعلق بالعمل.قبل أن تبدأ في العمل، يجب أن تأخذ فترة من الراحة لتفكر في الأمور وتخطط للخطوات القادمة. التفكير السليم تنتج عنه قرارات سليمة فكن يقظا.
 
 
 برج القوس

لديك عدة مواهب فنية عليك أن تستغلها في أوقات فراغك. ربما تتحول هذه المواهب في المستقبل إلى مصدر دخل أساسي ولذلك عليك أن تنميها وتهتم بها. إذا أمكن، اقض الفترة المسائية بجوار من تحب.
 
برج الجدي

لا تواصل العمل لفترات طويلة بل من الأفضل أن تقسم ساعات عملك وتتخذ بين حين وآخر وقتا للراحة والاسترخاء. الرياضة ستساعدك كثيرا اليوم وتخفف الشعور بالألم والإرهاق. الراحة والاسترخاء أمران مهمان لصحتك ولأعصابك خلال الفترة القادمة.
 
 
 برج الدلو

عندما تقرر التعامل مع من حولك بأسلوب آخر، ستجد أكثر من عقبة وعائق، ولكن عليك أن تنفذ ما خططت له خاصة إذا كان هذا التخطيط للأفضل. أنت شخص مثقف وعلى قدر كاف من العلم، ولذلك يجب أن تستفيد من ذلك في حياتك الشخصية. الحبيب يعد لك مفاجأة اليوم فاستعد للتعرف عليها.
 
 
برج الحوت

العرض الذي تنتظره منذ فترة طويلة جدا سيكون متاحا لك اليوم في فترة الصباح.إذا لم يكن هذا العرض كما توقعت، ربما تنهار وتتدهور حالتك النفسية بشكل خطير. ربما تتلف بعض المعدات أو الآلات الموجودة في منزلك وتضطر لإصلاحها.
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