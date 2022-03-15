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إيلون ماسك يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-03-2022 | 13:00
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تحدى الملياردير إيلون ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين ليخوض معه "قتال رجل لرجل" بشأن أوكرانيا التي تشهد هجوما واسعا للجيش الروسي منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وكتب مؤسس شركة "سبايس إكس" على تويتر "أتحدى فلاديمير بوتين بأن يخوض معي قتال رجل لرجل حول موضوع أوكرانيا" من دون أن يحدد الشكل الذي ستتخذه هذه المبارزة.

وسأل في رسالة أخرى باللغة الروسية متوجها إلى حساب الكرملين الرسمي على تويتر "هل تقبل هذا القتال؟"وردا على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة، أكد ماسك أنه "جاد تماما" في ما يقول.

وكان الملياردير المولود في جنوب أفريقيا قد دعم كييف بعيد انطلاق الحرب الروسية عليها، وغرّد مطلع الشهر الحالي قائلا "اصمدي يا أوكرانيا" موجها في الوقت عينه "رسالة صداقة إلى الشعب الروسي العظيم الذي لا يريد" الحرب.

كذلك، استجاب لطلب مساعدة من مسؤول أوكراني من خلال تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بأوكرانيا، وإرسال معدات إلى هناك للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية روسية.
 
(الجزيرة) 
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