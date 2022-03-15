منوعات

طفل عمره 3 سنوات... أطلق النار على والدته وقتلها وهذه تفاصيل الحادثة المؤلمة!

Lebanon 24
15-03-2022 | 06:52
A-
A+
Doc-P-931078-637829459411534705.jpg
Doc-P-931078-637829459411534705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل طفل في سن الثالثة والدته، عندما كان يلهو بسلاح ناري يخص والده، حسبما أفادت شرطة شيكاغو.

ووقعت هذه المأساة في الولايات المتحدة، مساء السبت، في مرآب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو.

وكان الطفل يجلس في كرسيه المثبت على المقعد الخلفي داخل السيارة، بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين، ووقع المسدس في يده من دون معرفة كيف حدث ذلك.

وأوضح قائد الشرطة المحلية روبرت كولينز لوكالة "فرانس برس"، أن الطفل "بدأ يلهو بالمسدس، وفي لحظة ما ضغط على الزناد".

وأصيبت والدته دايجا بينيت (22 عاما) برصاصة في رقبتها، وتوفيت في أحد مستشفيات شيكاغو بعدما نقلت إليه.

وأشار كولينز إلى أن الوالد أُوقف للتأكد ما إذا كان يحمل السلاح بصورة قانونية، وما إذا كانت تنبغي ملاحقته قانونيا، بعد الحادث الذي يندرج ضمن سلسلة حوادث مماثلة تسجل في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-03-15
06:00 | 2022-03-15
03:00 | 2022-03-15
01:00 | 2022-03-15
00:00 | 2022-03-15
17:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website