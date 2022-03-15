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منوعات
طفل عمره 3 سنوات... أطلق النار على والدته وقتلها وهذه تفاصيل الحادثة المؤلمة!
Lebanon 24
15-03-2022
|
06:52
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قتل طفل في سن الثالثة والدته، عندما كان يلهو بسلاح ناري يخص والده، حسبما أفادت شرطة شيكاغو.
ووقعت هذه المأساة في الولايات المتحدة، مساء السبت، في مرآب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو.
وكان الطفل يجلس في كرسيه المثبت على المقعد الخلفي داخل السيارة، بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين، ووقع المسدس في يده من دون معرفة كيف حدث ذلك.
وأوضح قائد الشرطة المحلية روبرت كولينز لوكالة "فرانس برس"، أن الطفل "بدأ يلهو بالمسدس، وفي لحظة ما ضغط على الزناد".
وأصيبت والدته دايجا بينيت (22 عاما) برصاصة في رقبتها، وتوفيت في أحد مستشفيات شيكاغو بعدما نقلت إليه.
وأشار كولينز إلى أن الوالد أُوقف للتأكد ما إذا كان يحمل السلاح بصورة قانونية، وما إذا كانت تنبغي ملاحقته قانونيا، بعد الحادث الذي يندرج ضمن سلسلة حوادث مماثلة تسجل في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
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