"تقليد ام صدفة"...صور لماكرون مطلقاً لحيته فهل تأثر بزيلينسكي؟

بعد مجموعة الصور التي وثق فيها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي قبل أيام، والتي ارتسمت فيها ملامح الأسى والإحباط على قسماته، انتشرت صور أخرى لماكرون بطلة غير رسمية مطلقا لحيته ومرتديا قميصا رياضيا على عكس ما دأب عليه من أناقة.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل التي التقطت له خلال اجتماع مع فريق عمله في الإليزيه، في إطار حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية.وقد وثق هذه الصور حساب المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي Soazig de la Moissonnière، والتي تظهر لقطات عدة لماكرون وهو يعمل.بيد أن الأمر الذي شد انتباه نشطاء مواقع التواصل ووسائل الإعلام الفرنسية التي تناقلت الصور هو القميص الرياضي الأسود الذي كان يرتديه ماكرون.وقد استطاع المتابعون توضيح الرمز "CPA 10" الذي يظهر على قميص الرئيس. ويشير هذا الاختصار إلى الكوماندوس المظلي الجوي الفرنسي رقم 10، وهي وحدة من القوات الخاصة في سلاح الجو.وراح الكثير من الصحافيين والمتابعين يحللون مظهر ماكرون وربطوه بمظهر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بدأ بالظهور منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده بثياب غير رسمية وشبه عسكرية باللون الزيتي.فيما اعتبر آخرون هذه الصور والتي سبقتها أنها تدخل في إطار تكتيك السباق الرئاسي للفت الانتباه.ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوع صوراً لماكرون بعد مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى في 10 و24 نيسان 2022. فهل سيعيد الفرنسيون انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية جديدة مدتها خمس سنوات أخرى أم أنهم سيسلمون مفتاح قصر الإليزيه إلى رئيس جديد؟