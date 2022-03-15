شابة سعودية كانت تتسلق الجبال في الإمارات وهذا ما حصل (فيديو)

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة في الإمارات من إنقاذ مصابة سعودية تبلغ من العمر 28 عاما في منطقة جبلية أثناء تسلقها الجبال.



وفي التفاصيل، نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية السعودية تبلغ من العمر 28 عاما في منطقة جبلية بدبا الفجيرة، حيث تم تلقي بلاغ يفيد بتعرض فتاة من الجنسية السعودية لتعب وإرهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال.

وجرى التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.