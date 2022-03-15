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قنبلة تحوّل حفل زفاف إلى مأتم

Lebanon 24
15-03-2022 | 16:21
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تحول حفل زفاف بمنطقة أم دافوق في السودان إلى مأتم بمقتل 5 أطفال وإصابة 27 آخرين، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول على الحضور ولاذ بالفرار.

وألقى شخص مجهول قنبلة يدوية على المشاركين في حفل زفاف في المنطقة الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان، ما أسفر عن مصرع 5 أطفال وجرح 27 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة نيالا.

وذكرت مصادر مطلعة أن "القنبلة استهدفت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، كون المناسبة كانت في نهاياتها وكل المدعوين غادروا المكان ولم يتبق غير الأطفال".

ويشتكي سكان إقليم دارفور غرب السودان من الانتشار الواسع للسلاح مما زاد من انتشار الجرائم خاصة النهب المسلح والتشجيع على النزاعات القبلية.
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