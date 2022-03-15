منوعات

امرأة تمنع طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها!

Lebanon 24
15-03-2022 | 16:23
A-
A+
Doc-P-931279-637829799503905286.jpg
Doc-P-931279-637829799503905286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف حكم قضائي لأول مرة في تاريخ القضاء عن حيلة سيدة راوغت لتضليل المحكمة، ومنعت طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها.

وكشف الرجل أن "طليقته منعته من الجلوس مع صغيرته أو لمسها وذلك بقيامها بتغطية وجه الطفلة بقناع حتى لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها".

ومنعت السيدة الرجل من تنفيذ حكم رؤية ابنته، حيث قضت محكمة البساتين الجزئية بالزام زوجة تدعى وسام.ع، بأداء طليقها 40 الف جنيه، وذلك بسبب تعمدها منعه من رؤية نجلته منذ ولادتها حتي الآن.

وقال الزوج أمام قاضي المحكمة إن "زوجته منعته من رؤية صغيرته علي الرغم من أن المحكمة أصدرت حكما لصالح الزوج لرؤيتها، لكن الزوجة منعته من ملامسة صغيرته والجلوس معها أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وقامت بتحطيم جميع الهدايا الخاصة بالصغيرة، ولم تكتف بهذا القدر بل خدعت القضاء بلعبتها حيث قامت بتغطية وجه الصغيرة بقناع لكي لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها دون رحمة بالصغيرة والأب وذلك بمشاركة جدة الطفلة لوالدتها".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:21 | 2022-03-15
15:50 | 2022-03-15
15:10 | 2022-03-15
15:00 | 2022-03-15
13:00 | 2022-03-15
11:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website