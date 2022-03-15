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منوعات
امرأة تمنع طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها!
Lebanon 24
15-03-2022
|
16:23
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كشف حكم قضائي لأول مرة في تاريخ القضاء عن حيلة سيدة راوغت لتضليل المحكمة، ومنعت طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها.
وكشف الرجل أن "طليقته منعته من الجلوس مع صغيرته أو لمسها وذلك بقيامها بتغطية وجه الطفلة بقناع حتى لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها".
ومنعت السيدة الرجل من تنفيذ حكم رؤية ابنته، حيث قضت محكمة البساتين الجزئية بالزام زوجة تدعى وسام.ع، بأداء طليقها 40 الف جنيه، وذلك بسبب تعمدها منعه من رؤية نجلته منذ ولادتها حتي الآن.
وقال الزوج أمام قاضي المحكمة إن "زوجته منعته من رؤية صغيرته علي الرغم من أن المحكمة أصدرت حكما لصالح الزوج لرؤيتها، لكن الزوجة منعته من ملامسة صغيرته والجلوس معها أثناء تنفيذ حكم الرؤية، وقامت بتحطيم جميع الهدايا الخاصة بالصغيرة، ولم تكتف بهذا القدر بل خدعت القضاء بلعبتها حيث قامت بتغطية وجه الصغيرة بقناع لكي لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها دون رحمة بالصغيرة والأب وذلك بمشاركة جدة الطفلة لوالدتها".
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