منوعات

فلكياً.. هذا موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
16-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-931378-637830144167246031.jpg
Doc-P-931378-637830144167246031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل من العام الميلادي 2022 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فيما يبقى الهلال الجديد في سماء عدة مناطق أخرى بمصر لمدد تتراوح بين 17 و18 دقيقة.

وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 و25 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 فلكياً يوم السبت الموافق الثاني من نيسان من العام الميلادي 2022.

وكان رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في السعودية، الدكتور خالد الزعاق، حدد منذ أيام موعد نهاية شهر شعبان فلكيا وعدته 29 يوما.
 
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن يوم السبت 2 نيسان سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 ايار أول أيام عيد الفطر، مضيفا أن "العامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل".

كما قال في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة "إن رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، بين شهر شعبان، والذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشهر شوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:52 | 2022-03-16
03:00 | 2022-03-16
02:30 | 2022-03-16
00:00 | 2022-03-16
16:23 | 2022-03-15
16:21 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website