هذه الأبراج قوية وشجاعة... هل انت من بينها؟

يختلف البشر في الكثير من الصفات ويتشابهون في أخرى، ومن المعروف أن العديد من الصفات التي تميز البشر ترتبط بتاريخ ميلادهم، والأبراج التي ينتمون إليها، ومنها ما هو حميد كالشجاعة والقوة والكرم وغيرها، ومنها تلك التي ينبذها البشر كالبخل والجبن على سبيل المثال.القوة والشجاعة صفتان طالما أثارتا الإعجاب، وصنفتا بأنهما خصلتان حميدتان، يثير من يتمتع بهما الإعجاب، ويكون قادراً على التميز في العديد من المواقف الصعبة.وتجتمع هاتان الصفتان في الأشخاص الذين ينتمون إلى عدد من الأبراج الفلكية، وفق ما ذكرته تقارير متعددة نشرها مختصون بعالم الأبراج، وسنقوم بذكر الأبراج التي يتميز أصحابها بالشجاعة والقوة:يعرف عن المنتمين لهذا البرج حبهم الكبير للمغامرة، وعدم الخوف من خوض تجارب جديدة، وأصحاب هذا البرج قادة بطبيعتهم، وبإمكانهم مواجهة الشدائد بشجاعة وصلابة، دون أي شعور بالخوف أو التردد.ومواليد برج الحمل مستعدون دائماً لمجابهة التحديات مهما كثرت وصعبت، فهم أشخاص جريئون، يعشقون الإثارة والتشويق.يتصف مواليد الأسد بثقة كبيرة، تمدهم بالقوة في مواجهة المخاطر، كما أنهم يتمتعون بمعرفة ذاتية قوية، تساعدهم في الحكم على الآخرين، والتعامل مع المواقف المختلفة.وثقة مواليد الأسد بأنفسهم فطرية وتولد معهم، وهي المصدر الأول لشجاعتهم وجرأتهم.على الأغلب لا يخشى مواليد هذا البرج أية مخاطر، فهم عاشقون للمغامرة والغموض، مؤمنون بأنه لا ثابت على ظهر هذا الكوكب، وأن كل أمر قابل للتغيير، وتعتبر الشجاعة التي يتمتع بها العقرب أكثر الصفات التي تجذب الآخرين نحوه وتقربهم منه، إلا أن جرأته الكبيرة وإقدامه على أي فعل دون أي تردد قد يوقعانه في بعض المشاكل.يتميز أصحاب هذا البرج بقلة عواطفهم، وأنهم يتعاملون مع المواقف والأحداث بلغة العقل لا القلب، لذا فإنهم لا يضعفون غالباً، ويتصفون بالقوة في قول كل ما يجول بخاطرهم، وقد يصف البعض قوتهم هذه بأنها قسوة. كما أنهم قادرون على امتصاص صدمات الحياة، ولا يهتمون بآراء الآخرين كثيراً، وتستند شجاعتهم إلى قدرتهم الفائقة في مواجهة المخاطر وجرأتهم الكبيرة في التمرد على ما يفرض عليهم.