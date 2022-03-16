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في بلد عربي.. استخراج هاتف محمول من معدة شاب ابتلعه قبل 20 يوماً! (صورة)

Lebanon 24
16-03-2022 | 03:52
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استطاع فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول من معدة شاب ابتلعه قبل 20 يوما.

 

وفوجئ أطباء مستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية شمال مصر، بشاب يدخل المستشفى ويشكو من آلام وتقلصات بمعدته وبفحصه وإجراء الأشعة اللازمة تبين وجود جسم غريب داخل معدته.

 

وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الجسم الغريب حيث اكتشفوا أنه هاتف محمول ولفافة أخرى كانت تعيق عملية هضم الطعام.

 

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الواقعة الغريبة هي الأولى من نوعها في المحافظة، لافتا إلى أن الهاتف ظل في معدة المريض طيلة 20 يوما، ما أدى إلى مشاكل في الهضم حتى تدخل الأطباء وتمكنوا من استخراجه وإنقاذ حياة الشاب.

 

وقالت إدارة مستشفى كفر الزيات إن المريض بحالة جيدة ومستقرة وعاد لممارسة حياته الطبيعية.

 

 
 

وقبل أشهر حدثت واقعة مماثلة ولكن في محافظة أسوان حيث نجح فريق طبي في استخراج هاتف محمول من معدة مصري كان قد ابتلعه قبل 6 أشهر.

 

واستقبل مستشفى أسوان الجامعي جنوب القاهرة مواطناً يشكو من آلام شديدة في البطن. وبفحصه تبين أنه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في المعدة والأمعاء.

 

وذكرت إدارة المستشفى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات، وتأكد الأطباء أن حالته تستلزم إجراء جراحة عاجلة لاستخراج جسم غريب في بطنه يسبب له تلك الآلام.

 

وأضافت أن الأطباء نجحوا في استخراج هاتف محمول من معدة المريض.

 

المصدر: العربية
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