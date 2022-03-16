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إشكال كبير وتضارب بين طلاب داخل مدرسة مصرية!

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمعركة ومشاجرة عنيفة نشبت بين طلاب مدرسة دولية خاصة في منطقة التجمع شرق القاهرة، وتطورت لاشتباكات بين الطلاب والمعلمين.

وتبين وفق التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين عدد من طلاب الصفوف الثانوية نتيجة التسابق على أولوية الشراء من مقصف المدرسة، فيما قامت إدارة المدرسة بتحديد الطلاب المتورطين واستدعائهم للتحقيق.

وكشفت أن هناك عقوبة تنتظر هؤلاء الطلاب قد تصل إلى الفصل، لمدة تتراوح بين 3 أيام إلى 15 يوما.
المصدر: العربية
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