عاملة منزلية تضع فضلاتها في طعام مخدوميها... وفيديو يفضح فعلتها!

ذكرت صحف محلية في الكويت أن قوات الأمن ألقت القبض على عاملة منزلية تعمدت وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم على مدى عام.وكان أفراد الأسرة تشككوا في تغير مذاق الطعام، فلجأوا إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ لينصدموا بما تفعله العاملة التي أقرت بالذنب، مبررة ذلك بإقامتها في غرفة نوم على سطح المنزل.وذكرت جريدة الأنباء الكويتية أن مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة وقع قرار إبعادها إداريا، "بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة".ونقلت الجريدة عن مصدر أمني قوله: "كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها".وقال المصدر لـ"الأنباء": "منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة، دون معرفة العاملة التي رصدتها الكاميرا وهي تضع الفضلات في إناء ثم توزعها على الاطعمة والمشروبات".وأضاف "بمواجهتها بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا".