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بعد 60 عاما.. حل لغز الفتاة الأميركية "الضائعة"

Lebanon 24
17-03-2022 | 03:00
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عن طريق الصدفة، وصلت السلطات الأميركية لحل لغز استعصى عليها عشرات الأعوام، بطلته طفلة اختفت في ظروف غامضة.


ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، عثرت السلطات على رفاة محترقة، في صحراء أريزونا، لفتاة اختفت قبل أكثر من 60 عاما في ظروف غامضة
 
وتعود القصة للطفلة شارون لي غاليغوس، التي كانت تبلغ من العمر 4 أعوام في 1960، عندما تم اختطافها من حديقة منزل جدتها، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها.

يذكر أن والدا الطفلة ليسا على قيد الحياة، بينما شكر ابن شقيقها السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام.

ويعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها كانوا يقودون سيارة من نوع "بليموث" خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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