ترتيب الأبراج بحسب الذكاء... تعرّف إلى مرتبة برجك

من الممكن ترتيب الأبراج بحسب الذكاء وليس بحسب تاريخ الميلاد. ويعني هذا تصنيف مواليدها تبعاً لدرجة ذكاء كل منهم، مع الإشارة إلى أن الذكاء يظهر بأشكال مختلفة ومنها المنطقي والعاطفي واللحظوي وغير ذلك.

إليكم صفات الأبراج من الأكثر إلى الأقل ذكاء:

الجدي

يتمتع مولود الجدي بالذكاء المنطقي. كما أنه يتميّز بذاكرة ممتازة وبوضوح في التفكير وبالقدرة على تحليل المواقف قبل أخذ القرارات.

العقرب

يتسم مولود العقرب بما يسمى الذكاء الانفعالي. فهو يتمتع بحدس قوي وبقدرة على تحليل شخصيات الآخرين وعمقهم السيكولوجي لمعرفة كيفية التعامل معهم والاستفادة منهم بنجاح.

الجوزاء

يرتبط ذكاء مولود الجوزاء بفضوله القوي الذي يدفعه إلى البحث عن المعلومات في كل مكان. فهو يحب الاكتشاف، ما يساعده بشكل دائم على تحقيق التطور في الكثير من المجالات في الوقت نفسه.

الدلو

يتمتع مولود برج الدلو بالقدرة على التفكير السريع وبشكل منطقي. ولهذا يمكنه إيجاد الحلول لكل المشاكل أياً تكن طبيعتها بسهولة وبسرعة لا يستهان به

الثور

يحتاج مولود الثور إلى بعض الوقت لاستيعاب الأحداث التي تدور في محيطه. إلا أنه يتمتع بذاكرة قوية تساعده على أخذ القرارات بناء على تلك الأحداث وإن أتت متأخرة قليلاً.

السرطان

يعتبر الصمت من أبرز صفات السرطان. إلا أن هذا يكشف لديه بعض علامات الذكاء. ومنها القدرة على الإبداع والتخيل إضافة إلى روح الفكاهة وإطلاق النكات.

الحوت

يعرف مولود الحوت بمهارته في أداء الأعمال وأخذ القرارات. وهو يتمتع بالذكاء العاطفي والذاكرة القوية في الوقت نفسه. إلا أن انفعالاته قد تؤثر على قدرته على التفكير المنطقي في بعض الأحيان.

القوس

أبرز ما يتميز به مولود القوس قدرته على التعلم من أجل تحقيق التقدم وتنمية ذكائه المتوسط. وغالباً ما ينجح في ذلك من خلال القراءة والاستفادة من التجارب.

الميزان

يحب مولود برج الميزان أن يحقّق التوازن بين جميع مجالات حياته. ويحاول لذلك استخدام الذكاء الذي عمل على تنميته من خلال تجارب الحياة وليس عن طريق الكتب والمعارف. ولهذا يمكن وصف ذكائه باللحظوي.

الأسد

يمكن وصف ذكاء مولود الأسد بالذكاء الاجتماعي. والسبب أنه يساعده على التكيف مع مختلف المواقف بسهولة. ولهذا يحب تعزيز خبراته من خلال العمل ضمن مجموعات وليس من خلال التعليم الأكاديمي.

العذراء

لا يمكن مولود برج العذراء التكيف مع المواقف الجديدة بسرعة. كما أنه يفتقد إلى الذكاء الانتقادي. ويعني هذا أنه لا يتقبل الانتقادات ولا يحب التفاوض أو التراجع عن مواقفه.

الحمل

يفتقر مولود الحمل إلى القدرة على التركيز وإن كان يتمتع بذكاء حاد. ولهذا يواجه الكثير من العقبات. كما يمكن الكثير من الأشخاص التلاعب به ودفعه إلى أخذ القرارات غير الصائبة أحياناً.