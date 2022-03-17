منوعات

بعدما ارتكب جريمة مروعة... شنق نفسه باستخدام ملابسه الداخلية في السجن

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:32
A-
A+
Doc-P-932034-637831389411688050.jpg
Doc-P-932034-637831389411688050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم "سفاح هندي" متهم بقتل عائلة كويتية في منطقة العارضية على الانتحار داخل السجن.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، أقدم المتهم على الانتحار بعد أن شنق نفسه باستخدام ملابسه الداخلية.

وشهدت منطقة العارضية جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وقامت وزارة الداخلية الكويتية بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم. وتم التوصل لاحقا إلى هويته وهو هندي الجنسية، وتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وأفاد المتهم بأنه قام يوم الواقعة بالتوجه إلى منزل المجني عليهم، وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بتفتيش المنزل وعثر على مبلغ مالي قدره 300 دينار كويتي، ومصوغات قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:00 | 2022-03-17
15:00 | 2022-03-17
13:00 | 2022-03-17
13:00 | 2022-03-17
11:00 | 2022-03-17
10:39 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website