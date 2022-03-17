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أثناء محاولة سرقة دراجة نارية... قتلا طفلاً أمام والده!

Lebanon 24
17-03-2022 | 17:00
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قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لاثنين من المتهمين بعدما قاما بقتل طفل أمام والده، أثناء محاولة سرقة الدراجة النارية لوالد المجنى عليه.

وكانت النيابة قدمت مرافعة، بينت خلالها مدى الجرم الكبير الذى ارتكبه المتهمان بحق هذا الطفل، وأنهما تخلا عن مرؤتهما وسولت لهما نفسهما قتل هذا الطفل لأجل حفنة من المال.

وجاء أمر الإحالة للمتهمين بأن المتهمين قتلا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث كانا يبحثان عن أشخاص لسرقتهم، حتى صادفهما أب ونجله، وقاما بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية"، إلا أن والد المجنى عليه رفض الانصياع لطلب المتهمين لسرقة دراجته النارية التى يستقلها هو ونجله "الضحية".

وقام المتهم الأول بإطلاق مقذوف من سلاح ناري "بندقية خرطوش"، قاصدا من ذلك قتل الطفل المجنى عليه، كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.
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