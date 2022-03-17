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منوعات
حاول التخلص من والده وزوجته بـ"محشي" مسمم!
Lebanon 24
17-03-2022
|
13:00
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أعلنت الأجهزة الأمنية في الجيزة المصرية إصابة فلاح وابنه بالتسمم في مدينة الصف إثر تناولهما "محشي"، سممه أحد أبناء الفلاح للتخلص منه ومن زوجته الجديدة.
وأفاد موقع "صدى البلد" بأن الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقيت بلاغا أفاد بوصول فلاح ستيني وابنه إلى المستشفى مصابين بحالة تسمم.
وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه الأول متزوج من 3 سيدات ولديه أبناء منهم وأن وراء الجريمة أحد أبنائه، حيث دس السم في حلة "محشي" للتخلص من والده وزوجة أبيه الجديدة.
وكشفت التحريات أيضا تناول شقيق المتهم للوجبة المسممة وإصابته مع والده.
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