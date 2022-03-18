منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
18-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-932180-637831803383944687.jpg
Doc-P-932180-637831803383944687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك
الثور
تتغلب على عراقيل تفاقم وضعك المهني، ولن تنهار أمامها وتجد نفسك قادراً على مواجهتها، وتتخلص من إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة
الجوزاء
تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك
السرطان
مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك لأنها قد لا تتكرر في المدى المنظور
الأسد
قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان
العذراء
أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال
الميزان
تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع
العقرب
قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما
القوس
لا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه
الجدي
تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع
الدلو
تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادراً على النهوض مجدداً والمضي قدماً في إنجاز ما خططت له
الحوت
تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2022-03-18
08:00 | 2022-03-18
06:00 | 2022-03-18
04:46 | 2022-03-18
03:00 | 2022-03-18
17:00 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website