فيديو يأسر القلوب... ركاب طائرة يغنون "Baby Shark" والسبب!

في مقطع فيديو يخطف القلوب، قام ركاب طائرة متّجهة من دبي إلى مدينة تيرانا الألبانية بتأدية أغنية "Baby Shark" لتهدئة طفل يبكي.





وقد توقّف الطفل بالفعل عن البكاء وبدأ يبتسم للركاب وشكر الوالد الركاب على دعمهم وتعاطفهم.



وحصد الفيديو الذي نُشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من 7 ملايين مشاهدة. وفي التّفاصيل، فكان طفل يبكي خلال الرحلة الجوية وباءت محاولات والده لإسكاته بالفشل فتأثّر الركاب وقاموا بغناء أغنية "بيبي شارك" (Baby Shark) وصفّقوا بحرارة حتّى يلفتوا انتباه الطفل.وقد توقّف الطفل بالفعل عن البكاء وبدأ يبتسم للركاب وشكر الوالد الركاب على دعمهم وتعاطفهم.وحصد الفيديو الذي نُشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من 7 ملايين مشاهدة.