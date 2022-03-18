مشجع يربط نفسه بقائم المرمى والسبب ليس له علاقة بكرة القدم (فيديو)





وتبنت مجموعة "جست ستوب أويل" هذه الحادثة في بيان، هي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في بريطانيا.



وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص. أقدم مشجع على ربط عنقه بقائم المرمى خلال المباراة التي فاز فيها إيفرتون، الساعي للهروب من الهبوط، على ضيفه نيوكاسل 1-صفر على ملعب "غوديسون بارك" بهدف في الدقيقة 99، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس.وتبنت مجموعة "جست ستوب أويل" هذه الحادثة في بيان، هي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في بريطانيا.وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص.

وحصلت حادثة مماثلة خلال فوز ليفربول 2-صفر على أرسنال في ملعب الإمارات في لندن الأربعاء عندما حاول مشجع ربط يديه بالقائم أيضا.



ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 80 في المئة من نيوكاسل، علما أن السعودية هي أحد أكبر مصدري النفط حول العالم.

وبسبب الحادثة، منح الحكم 14 دقيقة من الوقت بدل الضائع، ما سمح للنيجيري أليكس إيوبي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99 مانحا ايفرتون الفوز الأول بعد سلسلة من أربع هزائم تواليا في الدوري.



ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، أول المراكز الآمنة، على بعد ثلاث نقاط من واتفورد الثامن عشر، علما أن "توفيز" لعبوا مباراتين أقل. فيما مني نيوكاسل بالخسارة الثانية تواليا بعد سقوطه أمام تشلسي ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.