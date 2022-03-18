الفضيحة وقعت... سرقوا السترات الواقية قبل شحنها لأوكرانيا!

سُرق ما بين 300 و400 سترة واقية من الرصاص مقدمة من شرطيين إلى منظمة غير حكومية مؤلفة من أميركيين متحدرين من أصل أوكراني وكان مقررا إرسالها إلى أوكرانيا، على ما أعلنت شرطة نيويورك والمنظمة المعنية.وأشارت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس إلى رصد عملية "سطو" في مقر المنظمة غير الحكومية "اللجنة الأميركية للمجلس الأوكراني" (يو سي سي ايه) في جنوب مانهاتن، حيث "سُحب حوالى 400 سترة واقية من الرصاص من مكانها".وقالت: "لم يتم توقيف أحد والتحقيق مستمر" في القضية.وأكد ناطق باسم المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس أن ما يقرب من "ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفت" مطلع الأسبوع الجاري، لكن لا المنظمة ولا الشرطة "تعلمان" هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية "ولا سببها ولا الطريقة التي حصلت فيها".