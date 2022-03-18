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منوعات
أسعد بلد في العالم... من نصيب من؟
Lebanon 24
18-03-2022
|
17:00
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صُنفت فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي. جاء هذا التقييم في تقرير السعادة العالمي 2022، الذي أعد بتكليف من الأمم المتحدة وُنشر يوم الجمعة.
وتقدمت فنلندا في هذا التصنيف، كما في السنوات السابقة، على البلدان الأخرى بعدة مئات من النقاط. وضمت المراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى فنلندا، الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا، في حين حلّت في المراكز العشرة الأولى أيضا، لوكسمبورغ والسويد والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا.
وفي هذا التصنيف، انتقلت روسيا في هذا الترتيب إلى المرتبة 80، وكانت العام الماضي في المرتبة 60، فيما غطت هذه الدراسة 146 دولة.
يُذكر أن تقرير السعادة العالمية ينشر منذ عام 2012. ويأخذ الباحثون في الاعتبار عند أعداده مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، واحترام الحريات المدنية، والأمن الوظيفي، ومستوى الفساد، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي العام.
من بين عوامل السعادة بالنسية لسكان فنلندا، غالبا ما يتم ذكر القرب من الطبيعة، وبيئة معيشية آمنة، وتوافر الخدمات الأساسية والضرورية.
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