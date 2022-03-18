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تحذير: بعض الدول معرضة للغرق

Lebanon 24
18-03-2022 | 13:53
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حذر أستاذ الاستشعار عن بعد بأميركا، ومستشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر، هشام العسكري، من تعرض بعض الدول الساحلية للغرق بسبب التغيرات المناخية.

وقال: "نجد بعض المدن الساحلية متوقع أن يحدث لها ارتفاع كبير في المياه المحيطة بها، وهناك بعض المدن المهددة بالغرق، ومدن أخرى تتأثر بذلك، ونجد أيضا اختلافا في توزيع الغطاء المائي أو الأجسام المائية، وبالتالي سنجد دولا على مستوى العالم سوف تشهد موجات من التصحر وموجات من النقص الغذائي".

وأضاف العسكري، خلال تقرير عرضه برنامج "مصر تستطيع"، أن العالم وصل لنوع من القناعة بأن التغيرات المناخية مردودها أو أثرها هو الانبعاثات الكربونية أو الوقود الأحفوري، وتوجد كميات كبيرة من الانبعاثات للغازات الدفيئة، التي ظهرت منذ الثورة الصناعية.

وتابع: "وجدنا أن كمية الانبعاثات من الغازات الدفيئة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في الكوكب بشكل مضطرد، وهذا الخطر سنشهده في الكثير من الأشياء، فعندما ترتفع الحرارة بشكل مضطرد خارج التوقعات يؤدي ذلك إلى كميات كبيرة في ذوبان الجليد".
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