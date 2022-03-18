خزان "غير شرعي" يفجر سيارة بمحطة وقود







وأظهرت اللقطات رجلين يقفان بجانب السيارة في محطة وقود في مدينة فورتاليزا الساحلية في البرازيل، عندما انفجرت السيارة من دون سابق إنذار.



وكان سائق السيارة في محطة الوقود، يزود سيارته بالغاز الطبيعي، وبجانبه أحد العمال في المحطة.



ولحسن الحظ، لم يصب الرجلان بجروح في الحادث الذي وقع الأربعاء. رصدت كاميرا مراقبة لحظة انفجار سيارة كانت تتزود بالوقود في محطة وقود بالبرازيل، في حادثة كشفت عن تفاصيل غريبة.وأظهرت اللقطات رجلين يقفان بجانب السيارة في محطة وقود في مدينة فورتاليزا الساحلية في البرازيل، عندما انفجرت السيارة من دون سابق إنذار.وكان سائق السيارة في محطة الوقود، يزود سيارته بالغاز الطبيعي، وبجانبه أحد العمال في المحطة.ولحسن الحظ، لم يصب الرجلان بجروح في الحادث الذي وقع الأربعاء.

وفي وقت لاحق، فتحت السلطات تحقيقا في الحادث ليتبين أن السبب في الانفجار الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة يرتبط بصاحب السيارة.



وقالت السلطات، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السبب يعود لوضع خزان وقود بطريقة غير قانونية في السيارة، وهو ما أدى لحدوث الانفجار.