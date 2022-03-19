برج الحمل



ربما تحلاظ اليوم أن هناك شخصا ما يحاول أن يقف في طريقك ويعطلك عن آداء عملك. قد تحاول معالجة الأمور والمواقف بطريقة حيكمة ولكنك بعد فترة لن تستطيع التحكم في أعصابك بهذه الدرجة. لا تتخذ أي قرارات هذه الفترة حتى لو كانت بسيطة.

برج الثور



حاول أن تتقرب من الشريك اليوم، فالتفاهم والود بينكما سيجعل حياتكما هانئة مستقرة خالية من أي مشاكل. أنت مقبل على مرحلة حرجة إذا واصلت إهمالك المتعمد لوضعك الصحي الحرج هذه الفترة. احرص على تجديد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية أو برية للترفيه والمتعة.

برج الجوزاء



التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطون هذا التحول بطريقة خاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهما فى حياتهم. العزلة هي الحل الأمثل لك اليوم، ولكن من الأفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.

برج السرطان



ليس بالضروري اليوم أن تقوم بعدة خطوات وإجراءات ستندم عليها فيما بعد، بل يكفيك أن تعود خطوة للخلف وتراقب الأمور من حولك. ستسطيع التفكير اليوم بهدوء وستصل إلى قرارات جيدة في النهاية. كن صديقا مخلصا ودافع عن من حولك.

برج الاسد



تضطر اليوم لإجراء بعض التعديلات المهمة والضرورية في قراراتك وخطواتك من أجل سهولة التعامل مع فريق العمل.تشعر أنك بحاجة إلى تغيير بعض الأفكار والمعتقدات، ولذلك ربما تبحث عن إجابات لبعض الأسئلة التي تطرحها اليوم في مجموعة من الكتب أو عبر الانترنت.

برج العذراء



لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصا ذوي خبرة مروا بتجارب مماثلة. يومك رائع وجيد بلا شك، فاليوم تتاح لك العديد من الفرص التي تحسن مستواك المهني. من الأفضل أن تتعاون مع الزملاء للحصول على نتائج أفضل. لديك مهارات ممتازة يجب أن تستغلها اليوم في العمل.

برج الميزان



ستنشط حياتك اليوم وتزدهر، وربما تتفاجأ باتصال أو برحلة أو بتطور معين في العمل.تنجز أعمالك بحيوية وخصوصا في الساعات الأولى من هذا اليوم.قد تكون هذه الفترة أكثرها نشاطا وفعالية نظرا إلى كثرة الجهود التي تبذلها.أفضل ما تتميز به حاليا هو القدرة على التواصل مع الآخرين بلباقة وذكاء ومهارة.

برج العقرب



إنه يوم مختلف عن أي يوم قضيته في هذا الأسبوع، فربما تتمتع اليوم بدعم من جميع الأشخاص ومساندة ومساعدة من أشخاص غير متوقعين تماما. تتميز اليوم بمزاجك المعتدل، كما أن علاقاتك بالآخرين على ما يرام طوال اليوم. استمتع بوقتك وقم بالأنشطة التي تجعلك تشعر بالسعادة.

برج القوس



من الصعب جدا اليوم أن تتخذ قرارا بمفردك. كل الأمور تبدو مشوشة أمامك وغير واضحة. لا تقلق بسبب تغير الأوضاع والظروف، فكلها أمور طارئة. كن حذرا من ظهور بعض الأشخاص غير المتوقعين في حياتك اليوم. قد يضطرك هؤلاء أن تعيد فتح بعض ملفات الماضي المؤلمة.

برج الجدي



لا تضع وقتك هذا اليوم، وتصرف بشجاعة وقوة. تخلص من شعورك الدائم بالخوف والتوتر. روحك المرحة ستتيح لك فرصا عديدة للتعرف على بعض الأشخاص. انضم إلى فريق العمل وساهم في إنجاز بعض المشروعات. لا بأس اليوم من ممارسة بعض الألعاب التي تنشط ذهنك.

برج الدلو



ساعد نفسك ولا تعتمد على الآخرين خاصة في العمل. لا تكن خجولا. قد يكون هذا الوقت هو الأنسب للنهوض واستغلال المواهب والمهارات الخاصة. تعامل مع المشاكل والخلافات بأسلوب حيكم. لا تكن ساخطا أو مراوغا. الهروب من المشاكل بالتأكيد ليس حلا واقعيا.

برج الحوت



إحساسك بالمسؤولية يزداد يوما بعد يوم، ولكن تزايد عدد المسؤوليات وتضاعفها قد يجعلك مصابا بالقلق والأرق على مدار اليوم. ابذل كل جهدك لتحقق شيئا من التوازن والانسجام. أنت بحاجة اليوم إلى إنجاز أعمالك في وقت قصير. لا تؤجل أي مهمة إلى الغد.