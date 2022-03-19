هذه الأبراج غير أنانية ومستعدة لتقديم كل شيء من أجل الآخر!

أن يكون شخص ما غير أناني حقاً هو أمر نادر لأنه من الصعب جداً وضع احتياجات الجميع قبل احتياجاتك. في كثير من الأحيان، يكون للأشخاص غير الأنانيين هدف أعلى أو هدف قوي في الحياة. قد يكونون أشخاصاً إنسانيين يريدون جعل العالم أفضل للجميع، ويسعون وبشكل دائم لاحداث تغييرات إيجابية فهم يحتاجون لأن يكون العالم مكاناً افضل. من بين جميع الابراج هناك 6 منهم مستعدون لتقديم كل شيء من أجل الآخر ودائماً سيفضلونك على أنفسهم كما أنهم سيضعون إحتياجاتك قبل إحتياجاتهم الخاصة لدرجة أنهم ينسون الاعتناء بأنفسهم.

اكتشفوا صفات الأبراج التي ستفعل الكثير من أجل الآخرين.

السرطان

يتحمّل السرطان أعباء أحبائه؛ إنه قلق بشأن مشاكلهم ويبذل قصارى جهده لحلها. يمكن أن يبدو أنه يهتم أكثر من الشخص الذي يعاني من المشكلة. السرطان فخور دائماً بما هو على استعداد للقيام به من أجل الآخرين. إنه يعتقد أنه لا حرج في محاولة إرضاء الآخرين. هو من الابراج المستعدة لتخصيص وقتها كاملاً من أجل الآخرين كما أنه مستعد لإستثمار الكثير من الوقت والجهد من أجل سعادة الاخرين وراحتهم وفي الوقت عينه هو لا يمانع عدم تخصيص لحظة واحدة لنفسه.

العذراء

يميل العذراء إلى امتلاك دوافع الكمال. إذا كان لدى برج العذراء صديق أو فرد من العائلة محتاج، فإنه دائماً موجود من أجله. نادراً ما يطلب أي شيء في المقابل، يشعر بأنه مسؤول عن إيجاد الحلول لاي مشكلة، أو خطأ أو هفوة ارتكبها اي شخص قريب منه. الشعور هذا قوي جداً لأنه جزء من شخصية العذراء فهو يحتاج لأن يصلح كل شيء.. لا يمكنه ان يترك اي شخص يتخبط بينما يمكنه حل كل المشاكل التي تثقل كاهله.

الميزان

يكره الميزان عندما يشعر الآخرون بخيبة أمل، لذلك سيفعل أي شيء، بما في ذلك التخلي عن احتياجاته الخاصة، للحفاظ على نفسه في وضع جيد مع الآخرين. يريد أن يكون مدافعاً عن الآخرين والقتال من أجلهم عندما يبدو أن لا أحد سيفعل. الواقع هو أن الميزان من الابراج التي تعتبر أنّ مساعدة الاخرين ترتبط بإحترامه لنفسه وعليه فهو حين لا يقدم يد المساعدة لغيره فهو يعتبر بأنه خسر ذلك الاحترام ولأنه بحاجة لإستعادته فهو مستعد للقيام بالمستحيل من اجل تحقيق ذلك. يحافظ على كلمته، حتى لو كان الحفاظ عليها يؤلمه.

الجدي

يميل الجدي إلى تعديل حياته لاستيعاب الآخرين. هو الذي يضع الخطط، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يكون مفيداً للآخرين وليس لنفسه. يمكنك دائماً الاعتماد عليه لمساعدتك عندما تحتاج إليه، حتى عندما لا تعرف أنك بحاجة إليه. ومع ذلك، إذا كان هناك شيء ما خارج قدراته، فسيخبرك بذلك. لا يريد إعطاء أي شخص وعوداً كاذبة. إذا كان بإمكانه مساعدتك فسوف يفعل وسيستمر بدعم من يعاني من مشكلة حتى يتأكد انه اصبح بخير ولم يعد بحاجة إليه على الإطلاق. البرج هذا يشعر بالسعادة والرضا حين يقوم بأمور من أجل الاخرين وكلما كانت التضحيات التي يقدمها كبيرة كلما كان هذا أكثر سعادة.

الدلو

يناضل برج الدلو من أجل التغيير الإيجابي، وبما أنه يدرك بانه لا يمكنه تغيير العالم فهو يقوم بالتغييرات التي يقوى عليها والتي تتعلق بمحيطه وبمن يمكنه مساعدته. سيكون دائماً موجود من أجلك وسيساعدك إذا كان قادر على ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيعرف شخصاً يستطيع أو سيحاول تطوير طريقة جديدة لمساعدتك. حين يعدك الدلو بانه سيساعدك فلا يوجد قوة على هذا الكوكب تمنعه من تحقيق ذلك. يشعر الدلو بالرضا عن فعل الأشياء للآخرين، ويميل إلى التنازل ويترك كل شيء لمساعدة شخص آخر، حتى لو لم يحصل على أي شكر أو مكافأة على ذلك. غالباً ما يتم استغلاله، خاصةً أنه من الصعب عليه رفض أي طلب. سيقول دائماً نعم، وسيجعل نفسه دائماً متاح لمساعدة شخص آخر.