منوعات

100 فانوس لاستقبال رمضان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-932774-637832894999146289.jpg
Doc-P-932774-637832894999146289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد الشابة الفلسطينية ريهان شراب (28 عاما) من قطاع غزة لاستقبال شهر رمضان ككل عام بصناعة الفوانيس والبهجة، حيث استطاعت في أيام قليلة تجهيز 100 فانوس.

وتصنع الشابة الفلسطينية الفوانيس بأحجام وأشكال متعددة، لتلبي رغبة الزبائن في اقتناء الفوانيس المختلفة الأشكال، إذ تعدّ صناعة الفوانيس مصدر رزقها الأول.

وتعمل شراب في مهنة المشغولات اليدوية وتسوّقها عبر الإنترنت منذ 8 سنوات، وقد بدأتها بـ"فساتين كروشيه-الصوف"، ومن ثم مشغولات "الترامس والخرز على البورسلان والأكواب".

وتظهر الشابة وهي تصنع الفوانيس بأدوات بسيطة من الخشب والأقمشة الملونة والمتنوعة، وحولها أعداد كبيرة من الفوانيس الخشبية التي أنجزتها.

ويتفنن أصحاب المهن والحرف في التجهيز لشهر رمضان المبارك وتقديم مشغولاتهم المتعلقة بأجوائه وطقوسه.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-03-19
10:24 | 2022-03-19
09:00 | 2022-03-19
08:00 | 2022-03-19
07:00 | 2022-03-19
06:00 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website