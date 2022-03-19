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خطة فاشلة... حاولا تهريب 23 هاتفًا في المطار ولكن هذا ما حصل

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:00
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أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي ضبط راكبين حاولا تهريب هواتف نقالة أسفل الملابس التي يرتدونها، وأيضا أدوية ومستلزمات أخرى داخل حقائبهما.

وقال مصدر بمطار القاهرة لموقع "القاهرة 24"، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن رحلة تابعة لطائرة إماراتية بمبنى الركاب رقم 2، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب قادم من دبي.

وبتفتيش الراكب وحقائبه، تبين وجود 37 وحدة وجهاز وعبوة دوائية، إضافة إلى 11 هاتفا محمولا خبأها أسفل البنطلون الذي يرتديه.

وأشار المصدر إلى أنه على نفس رحلة الطيران تم ضبط راكب آخر بنفس الملابسات، حيث أخفى 12 هاتفا محمولا أيضا أسفل ملابسه، وأيضا 55 جهازا ووحدة وعبوة دوائية داخل حقائبه.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق كل راكب.
المصدر: روسيا اليوم
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