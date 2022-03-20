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الحمل
توقّع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتجنّب قدر الإمكان القرارات العشوائية
الثور
انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات
الجوزاء
تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتاً في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائك مهما تعرضت للضغوط والمضايقة
السرطان
تربح قضية او تكسب جائزة مادية وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع الذي تعلق عليه أملاً كبيراً
الاسد
بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم، أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك
العذراء
من الممكن أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل
الميزان
تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات
العقرب
ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة
القوس
نصيحة لك بتجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر
الجدي
تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرأ ومستعداً لكل طارئ أو تلفيق قد يلجأ إليه أصحاب السوء
الدلو
إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك
الحوت
قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك
المصدر: السومرية
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