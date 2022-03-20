الثور

الجوزاء



السرطان تربح قضية او تكسب جائزة مادية وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع الذي تعلق عليه أملاً كبيراً الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الامور تسير بصورة صعبة تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات من الممكن أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم، أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك القوس

نصيحة لك بتجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر الجدي

الدلو إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك الحوت

قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرأ ومستعداً لكل طارئ أو تلفيق قد يلجأ إليه أصحاب السوء تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتاً في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائك مهما تعرضت للضغوط والمضايقة

انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات