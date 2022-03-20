لسبب غير متوقع... منع تسريحة ذيل الحصان في المدارس اليابانية!

تشتهر المدارس اليابانية بتعليماتها الصارمة بشأن ما يرتديه التلاميذ، الا أن القاعدة التي تعرّضت لموجة سخرية وانتقاد، هي تلك التي تتعلق بمنع الفتيات من إعتماد تسريحة ذيل الحصان، لأن كشف مؤخرة العنق قد يثير الطلاب الذكور جنسياً، وفق ما قال موتوكي سوجياما، وهو مدرّس بالمدرسة الإعدادية.ومنع تسريحة ذيل الحصان في المدارس اليابانية هي واحدة من الكثير من القواعد الصارمة في المدارس، المعروفة باسم "بوراكو كوسوكو". وتحدّد هذه القواعد لائحة من القيود على لون الملابس الداخلية، الجوارب للطالبات وطول التنورة وحتى شكل الحاجب. والمفاجئ أيضاً أن بعض المدارس تطلب دليلًا فوتوغرافياً من الطالبات للون ونوع شعرهن الطبيعي في حال لم يكن "أسوداً ومستقيماً."وقال سوجياما أيضاً في حديث صحافي، أنّ "معظم المدارس تطلب من الفتيات ارتداء الملابس الداخلية البيضاء حتـى لا تظهر من خلال زيهم الرسمي".