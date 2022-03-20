حاولت طعن صديقها أثناء موعد غرامي... والسبب قاسم سليماني!

أعلنت وسائل الإعلام في مدينة هندرسون الواقعة في ولاية نيفادا الأميركية عن كشف الشرطة لمحاولة فتاة أميركية من أصول إيرانية طعن صديقها أثناء موعدٍ غرامي، وذلك انتقامًا لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد القوّات الأميركية.وفي تفاصيل الحادثة، تبيّن أن نيكا نيكوبين البالغة من العمر 21 عامًا، قد التقت رجلًا كانت قد تعرّفت عليه عبر تطبيق المواعدة الإلكتروني (Plenty of Fish)، واتفقت معه على الالتقاء في فندق في لاس فيغاس، واستأجرا غرفةً معًا في الخامس من آذار من العام الحالي.وبحسب تقرير الشرطة الأميركية الذي نقلته صحيفة الغارديان، بعدما دخل الصديقان إلى غرفة الفندق، قامت الشابة بوضع عصابة على عينيّ الضحية كجزء من الإثارة وأطفأت الضوء قبل أن تقوم بطعنه برقبته. هربت الفتاة من الغرفة بعد ذلك وأخبرت موظفة الاستقبال في الفندق أنها طعنت رجلًا للتوّ.لم يتم الإعلان عن جنسيّة الرّجل أو هويّته، ولم تكشف الشرطة عن حالته الصحّية حتى الآن. وعن الأسباب، كتبت الشرطة في تقريرها حول الموضوع، "أن الشابة لم تسعَ للانتقام من الرّجل ذاته ولم تنوي قتله، إلا أنها طعنته انتقامًا من القوات الأميركية، ردًا على قتلها قاسم سليماني في 3 كانون الثاني عام 2020."وقالت نيكا للشرطة أنها استمعت إلى أغنية باسم "حفّار القبور" وحرّضتها هذه الأغنية على الانتقام، وأضافت: "هناك الكثير من الظلم، خاصة بشأن اغتيال قاسم سليماني."تمّ الإفراج عن نيكا بعد دفع كفالة بمقدار 60 ألف دولار، ومن المقرر ‏أن تَمثل أمام المحكمة في جلسة استماع أوليّة في 24 آذار الحالي، وحتى الآن، لم تعلّق دولة إيران على الحادث.