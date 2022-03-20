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على طريقة فلويد... شجار مدرسي ينتهي بخنق طالبة

Lebanon 24
20-03-2022 | 05:00
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أثارت طريقة تدخل شرطي لفك مشاجرة في مدرسة بولاية ويسكونسن الأميركية، انتقادات لاذعة، بعدما ركع على رقبة طالبة مدة وصلت إلى نحو دقيقة ونصف.


وأظهر مقطع فيديو الشرطي شون جوتشو وهو يحاول تفريق متعاركين بمدرسة في ويسكونسن، قبل أن يثبت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ويقيدها بعد الركوع على رقبتها، مثلما فعل الضابط ديريك شوفين مع الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، الذي راح ضحية عنف الشرطة.
 
ودعا والد الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، جيريل بيريز، لتوجيه اتهامات جنائية إلى جوتشو، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي.
 
وأوضح بيريز أن ابنته تعرضت لصدمة نفسية، كاشفا عن أنها تخضع للعلاج حيث يتابع أخصائي أعصاب حالتها، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه الشرطي جوتشو منح إجازة مفتوحة، إلا أنه تقدم في وقت لاحق باستقالته، التي أشار فيها إلى أن الحادث قد وضع عبئا ثقيلا على عائلته.
 
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