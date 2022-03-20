تحذير من تحدي على "تيك توك" يؤدي إلى إصابة خطيرة!

حذرت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، من تحدي على "تيك توك" يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة.ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" تقريرا حول تحدي "أوربيز" (Orbeez)، الذي سبب بالفعل إزعاجا لبعض المواطنين.وأشارت إلى وجود "تحذير من وكالات إنفاذ القانون في فلوريدا (...) من هذا التحدي الذي أصبح رائجا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازات الربيع".وهذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون (حبيبات)" وهو (أوربيز)، الذي "يتمدد عند البلل".وتقول الشرطة إن غالبية المشاركين بهذا التحدي هم من المراهقين، ويقومون باستخدام الألعاب لإطلاق "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحيانا من سياراتهم على سائقين في الشارع.وتوضح الشرطة أنه "على الرغم من كونها طرية (الحبيبات)، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إثارة الذعر"، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف الآخرين.