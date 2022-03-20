9
o
بيروت
9
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
تحذير من تحدي على "تيك توك" يؤدي إلى إصابة خطيرة!
Lebanon 24
20-03-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، من تحدي على "تيك توك" يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة.
ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" تقريرا حول تحدي "أوربيز" (Orbeez)، الذي سبب بالفعل إزعاجا لبعض المواطنين.
وأشارت إلى وجود "تحذير من وكالات إنفاذ القانون في فلوريدا (...) من هذا التحدي الذي أصبح رائجا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازات الربيع".
وهذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون (حبيبات)" وهو (أوربيز)، الذي "يتمدد عند البلل".
وتقول الشرطة إن غالبية المشاركين بهذا التحدي هم من المراهقين، ويقومون باستخدام الألعاب لإطلاق "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحيانا من سياراتهم على سائقين في الشارع.
وتوضح الشرطة أنه "على الرغم من كونها طرية (الحبيبات)، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إثارة الذعر"، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف الآخرين.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
07:15 | 2022-03-20
20/03/2022 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله فنان لبناني مشهور قبل الدخول إلى استديو الـ"أم تي في"... والجمهور يسأل: "شو فايت على الحرب؟" (فيديو)
01:46 | 2022-03-20
20/03/2022 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
13:09 | 2022-03-20
20/03/2022 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد ينفي كلاماً لجعجع: "غير صحيح"
Lebanon 24
جميل السيد ينفي كلاماً لجعجع: "غير صحيح"
17:50 | 2022-03-19
19/03/2022 05:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2022-03-20
السجن المؤبد لـ7 من أسرة واحدة.. ما هي التهمة؟
11:31 | 2022-03-20
كتاب جديد يكشف.. وزير بريطاني أسبق تناول عن غير قصد بسكويت مخصص للكلاب!
10:20 | 2022-03-20
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
09:00 | 2022-03-20
حاولت طعن صديقها أثناء موعد غرامي... والسبب قاسم سليماني!
08:04 | 2022-03-20
ميشال حايك يُصيب من جديد.. هذا ما توقعه عن سوريا (فيديو)
06:00 | 2022-03-20
الشرطة عرّتها.. تعرضت تلميذة سوداء لعملية تفتيش "مروعة"!
فيديو
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
10:20 | 2022-03-20
20/03/2022 23:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
20/03/2022 23:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
صمم ليكون الأفضل في العالم: حاسب جديد من آسوس.. هذه مميزاته (فيديو)
06:00 | 2022-03-19
20/03/2022 23:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact