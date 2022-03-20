منوعات

السجن المؤبد لـ7 من أسرة واحدة.. ما هي التهمة؟

Lebanon 24
20-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-933166-637833881817358978.jpg
Doc-P-933166-637833881817358978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر محكمة جنايات الزقازيق بمصر، اليوم الأحد، حكما يقضي بمعاقبة 7 متهمين من أسرة واحدة، بالسجن المؤبد لكل منهم "غيابيا"، بتهمة الشروع في قتل 3 أشقاء وابن أحدهم.
وفي التفاصيل، تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام 7 أشخاص - "محمد.ح .إ.ح"، و"ع . ح . ن" و"علي.س.ع"، و"عيد. م. ب"، و"حافظ . أ . ت"، و"سليمان . ح . إ"، و"محمد.ح .ح"-  شرعوا في قتل المجنى عليهم، إذ أنهم في 1 حزيران 2021، انهالوا عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية وماسورة حديد، بسبب خلافات بينهم، ما أدى لإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
في حين تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم "غيابيا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-03-20
11:31 | 2022-03-20
10:20 | 2022-03-20
09:00 | 2022-03-20
08:04 | 2022-03-20
06:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website