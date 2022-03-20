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كتاب جديد يكشف.. وزير بريطاني أسبق تناول عن غير قصد بسكويت مخصص للكلاب!

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:31
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كشف كتاب جديد أن وزير الصحة البريطاني الأسبق، آلان جونسون، تناول عن غير قصد بسكويت مخصص لكلاب الملكة إليزابيث، أثناء جلوسه بجوار العاهلة خلال مأدبة غداء في قلعة وندسور عام 2008.
بحسب الكاتب الصحفي روبرت هاردمان، فإنه بعد هذه الوجبة، قال آلان جونسون أنه "استمتع بشكل خاص بالجبن والبسكويت الداكن غير المعتاد" الذي وضعته الملكة.
في حين فاجأه زميله في مجلس الوزراء والذي كان يجلس بجواره في الغداء الملكي هذا حينها، بول مورفي، السكرتير الويلزي آنذاك، وكشف حقيقة ما تناوله، (أي أخبره بأن البسكويت الداكن الذي تناوله مخصص لكلاب الملكة، التي تدور عادة حول المائدة بالقرب من الملكة).
وقال هاردمان في كتابه: "قال بول مورفي لجونسون.."لا، البسكويت الداكن كان لكلاب الكورغي (فصيلة كلاب الملكة)!"، وبعدما اتضح لجونسون أنه كان يأكل وجبات خفيفة للكلاب، علق مازحا:لا أعتقد أنني تناولت الجبن مع بسكويت Bonio من قبل!".
وكان الوزيران قد حضرا اجتماعا خاصا للمجلس قبل أن تدعوهما الملكة لتناول طعام الغداء، وفقا لكتاب هاردمان "ملكة العصر"، حيث تناول جونسون ومورفي العشاء على جانبي الملكة أثناء الوجبة.
ها وأخبر جونسون هاردمان عن مدى استرخاء الملكة أثناء الغداء، إذ يقول الكتاب: "استمر الطابع غير الرسمي حتى النهاية، حيث كانت الملكة تتجاذب أطراف الحديث وتطعم وجبات خفيفة لكلابها في نفس الوقت".
 
المصدر: روسيا اليوم
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