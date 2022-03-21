برج الحمل



محادثاتك ستصبح اليوم أكثر إيجابية. إذا قدمت مساعدة فإنك ستشعر بأهمية ما قمت به. حاول التنويع في أسلوب تعاملك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك. تجنب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

برج الثور



اشحن طاقتك اليوم وانهض من فراشك في وقت مبكر. كلما بذلت مجهودا أكبر هذا اليوم، كنت أكثر نشاطا وحيوية. أنت شخص لا تشعر بالنشاط إلا إذا انشغلت بعدة أعمال حتى لو كانت شاقة. ربما تقرر اليوم الانتقال من منزلك إلى منزل آخر. ربما تقرر أيضا تغيير مهنتك لتحسين مستواك الاجتماعي.

برج الجوزاء



انطلق اليوم مع الأصدقاء في رحلة ترفيهية إلى مكان هادئ. ستجد تشجيعا ودعما من الأهل والأصدقاء. تواصلك مع الشريك سيكون على ما يرام، ولذلك تشعر بالسعادة طوال اليوم والتفاؤل. توقع التعرف على عدد من الأشخاص المميزين هذا اليوم.

برج السرطان



كن حذرا هذا اليوم فقد يكون مليئا بالأمور التي تسبب لك الارتباك والتوتر، تتلقى معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل. ابتعد عن القرارات غير المدروسة. تمر ببعض المشاكل مع الشريك، لكن سرعان ما تتحسن الأمور وتعود إلى طبيعتها. مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة

برج الاسد



تشعر أن الأمور من حولك تسير بسرعة غير عادية إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنك مضطر للاشتراك في هذه الأمور أو أن تندفع وراء هذا التيار. يجب عليك أن تتمسك بمنهجك وطريقتك التي تتبعها دائما في حياتك.

برج العذراء



مشاعرك وعواطفك قد تفاجئك اليوم. ربما تناقش موضوعات مهمة وغير متوقعة مع بعض الأشخاص. تركيزك على الأمور التي تتعلق بحياتك فقط قد يخلق حواجز بينك وبين المقربين منك. فكر جيدا في تأثير أفعالك وتصرفاتك على الآخرين وخاصة من تحبهم.

برج الميزان



عبر عن رأيك وأفكارك للعالم كله. الوقت مناسب جدا للقيام برحلة طويلة أو على الأقل التخطيط لها.اكتشف أماكن جديدة مع الشريك أو الأصدقاء. عندما تصل إلى مكان جديد ستتعرف بالتأكيد على شخصيات جديدة وستستفيد من تجاربهم وسيؤثرون بشكال إيجابي على حياتك.

برج العقرب



هل سمحت لنفسك خلال الفترة الأخيرة أن تذهب لمكان ما للعناية بجسدك ؟ لقد حان الوقت الآن لاتخاذ هذه الخطوة. هذه التجربة ستجعلك سعيدا وبالتالي ستكون أكثر قدرة على الإنتاج والعمل. قد تفكر اليوم في تناول بعض العقاقير ولكنك ما زالت مترددا.

برج القوس



أحيانا قد يكون من الصعب جدا أن تؤمن بشيء ما إلا إذا رأيته عن قرب. تحاول اليوم فهم بعض النقاط الغامضة في قضية ما. الظروف المحيطة بك اليوم ستجعلك تفسر بعض الأمور بشكل خاطئ، فكن حذرا. ربما تشك في معتقداتك وأفكارك.

برج الجدي



خطط اليوم لتنفيذ مشاريعك التي أجلتها منذ فترة طويلة. ربما تكون مضطرا أيضا للقيام ببعض المهام المنزلية في وقت مبكر. قد يتصل بك أحد الأشخاص ليبلغك بخبر سار. ستسعد جدا بمكالمة هذا الشخص وستشعر أن الحظ يحالفك.في المساء، تؤجل غالبا معظم المهام والمشاريع لوقت آخر.

برج الدلو



تشعر أنك بحالة جيدة، وأنك بصحة جيدة أيضا، لذلك، الوقت مناسب للاهتمام بالمشروعات التي كنت تؤجلها مؤخرا، فإذا لم يكن لديك أي مشروعات قائمة في الوقت الحالي، الوقت مناسب لبدء شيء جديد. استعد لمرحلة جديدة في حياتك العاطفية.

برج الحوت



أسلوب أحد أصدقائك الفظ وكلماته الوقحة التي يتلفظ بها عند التحدث أو التعامل معك قد تجعلك تتساءل هل هذا الشخص غاضب منك؟ لا تجعل هذا الأمر يزعجك. قد يكون هذا الشخص لديه مشكلة ما مع أسرته أو في عمله. حاول ألا تأخذ كل الكلام أو التعليقات على محمل الجد.