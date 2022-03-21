هل يجب مدح الأولاد؟.. 7 نصائح مهمة للآباء!

يشعر معظم الآباء برغبة طبيعية في مدح أطفالهم. ولكن يبدو أن هناك جدلا حول الثناء على الأبناء، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترى بعض الآراء أن مدح الأطفال سيجعلهم يعتمدون بشكل مفرط على التحقق من انطباعات الآخرين وبالتالي يقلل في نهاية المطاف من دوافعهم الداخلية للانخراط في السلوك الذي يتم الثناء عليهم لقيامهم به.

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Psychology Today، أن هناك طريقة فعالة لتشجيع الأطفال وتحسين العلاقة بين الوالدين والطفل، مع مراعاة عدم جعل الأطفال يعتمدون بشكل مفرط على انطباعات الآخرين والافتقار إلى الحافز الداخلي.



تأثير إيجابي

تشير الأبحاث إلى أن المديح عمومًا له تأثير إيجابي على الأطفال، حيث ارتبط الثناء بتحسين الأداء الأكاديمي وزيادة الحافز الداخلي للانخراط في سلوك لطيف ومفيد وتعزيز الكفاءة الاجتماعية. يرتبط الثناء والمديح أيضًا بزيادة إفراز مادة في منطقة من مخ الطفل مرتبطة بالتعاطف والضمير والانفتاح. أخيرًا، يعد الثناء عقيدة أساسية للتربية الإيجابية، كما هو محدد في الأبحاث العلمية، وهو جزء أساسي من معظم برامج الأبوة والأمومة القائمة على الأدلة.





1. مدح الأفعال وليس الشخص

امدح جهود طفلك واستراتيجيته وإنجازه، بدلاً من مدح السمات التي لا يمكنه تغييرها بسهولة (مثل الذكاء أو الرياضة أو الجمال). توصلت الأبحاث إلى أن هذا النوع من "الثناء على العملية" يعزز الدافع الداخلي للأطفال والمثابرة في مواجهة التحدي. أما "مدح الشخص" (أي مدح السمات المرتبطة به) فإنه يجعل الطفل يركز أكثر على أخطائه ويستسلم بسهولة أكبر ويلقي اللوم على نفسه. وتوصلت الأبحاث إلى أن كيفية مدح الطفل مهمة وأن هناك بعض أنواع المديح التي يمكن أن تكون أفضل من الأنواع الأخرى. فيما يلي 7 نصائح قائمة على الأدلة لمدح الأطفال بشكل فعال:1. مدح الأفعال وليس الشخصامدح جهود طفلك واستراتيجيته وإنجازه، بدلاً من مدح السمات التي لا يمكنه تغييرها بسهولة (مثل الذكاء أو الرياضة أو الجمال). توصلت الأبحاث إلى أن هذا النوع من "الثناء على العملية" يعزز الدافع الداخلي للأطفال والمثابرة في مواجهة التحدي. أما "مدح الشخص" (أي مدح السمات المرتبطة به) فإنه يجعل الطفل يركز أكثر على أخطائه ويستسلم بسهولة أكبر ويلقي اللوم على نفسه.

2. الثناء الداعم

تشير الأبحاث إلى أن المديح يجب أن يدعم استقلالية الطفل ويشجع على حكمه على نفسه. على سبيل المثال، أن يقول الأب أو الأم: "يبدو أنك استمتعت حقًا بذلك الهدف" بدلاً من قول: "يسعدني كثيرًا عندما تسجل هدفًا".



3. تجنب المقارنة بالآخرين