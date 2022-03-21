أي نوع من الأمهات أنت؟ هذا ما يقول لك برجك

لطالما اختلفت صفات البشر بشكل عام وفقاً للأبراج التي ينتمون إليها، وقد تختلف صفات الأمهات وطريقة تعاملهن مع أبنائهن كذلك وفقاً لتاريخ ميلادهن، وإلى أي الأبراج ينتمين، وتالياً أهم الصفات التي تتمتع بها كل أم تبعاً لبرجها:الحملتتميز بحنيتها الكبيرة وغير المحدودة، إضافة لكونها أماً صبورة فهي طموحة وذكية، تحب أطفالها وتسخر كل جهودها لإبقائهم سعداء بشكل عام، وهي من أكثر الأمهات فهماً لقيمة الأسرة.الثورغالباً تشعر بالقلق الشديد بشأن مستقبل أطفالها، وتحاول قدر استطاعتها دمجهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تعليمهم كيف يتواضعون أمام الناس، كما تتميز هذه الأم بالنظام الصارم، هذا الأمر الهوس بالنظام لا ينفي أبداً تعلقها الشديد بأولادها.الجوزاءذكية وحكيمة، وتمتلك قدرة كبيرة على الاندماج مع أطفالها، وباستطاعتها وضع حدود لكل شيء، فهي أم مثقفة تنقل ثقافتها لأولادها، إلا أن أهم سلبياتها هي مزاجيتها العالية جداً، وحبها الكبير للحديث على الهاتف.السرطانتتسم هذه الأم بالعاطفة الشديدة والغرائز الأمومية الكبيرة، إلا أنها ورغم ذلك صارمة في قراراتها، شجاعة وصبورة، عاشقة لمنزلها وأسرتها، ومن أهم صفاتها السلبية أنها مترددة بعض الشيء، وهو ما يعني تناقض بعض صفاتها، وهذا الأمر معروف عن المرأة السرطان بشكل عام.الأسدمحبة للسيطرة على أطفالها، وتسعى دائماً لخلق توازن بين احتياجات أطفالها العاطفية والمادية، وهذا النوع من الأمهات يصعب إرضاؤه، كونها تتميز بالصرامة الشديدة، وكل ذلك لا يمنع أن تكون نبعاً للحنان عندما يتطلب الأمر ذلك.العذراءتتميز بالاستماع والانتباه لكل ما يقوله أولادها، وهي أم تسعى للكمال في تربية أطفالها، وتريد منهم كذلك أن يكونوا كاملين بكل شيء، وكل هذا يعود لذكائها الشديد، لكن أهم عيوبها تناقضها، فهي هادئة ورقيقة في مواضع، سريعة الغضب والانفعال في مواضع أخرى، وكل هذا لا يمنع عشقها الكبير للجمال، لذلك تريد دائماً أن يظهر أبناؤها بأجمل صورة.الميزانالأمن والاستقرار أمران مقدسان لدى هذه الأم، وتتسم كذلك بالهدوء والتوازن، كما أنها أم أنيقة وجذابة بشكل عام، وتمتلك كماً كبيراً من الثقافة، وأجمل ما يميزها قدرتها الكبيرة على العطاء والتضحية.العقربهن الأمهات الأكثر عاطفة، وتؤمن هذه الأم بالأحلام، فتدعم أحلام أولادها وتسعى لتحقيقها وتقف معهم حتى النهاية مهما كانت هذه الأحلام صعبة المنال، وتتسم هذه الأم بالثقة المفرطة بالنفس وقوة الإرادة والعزيمة، ولكن من العيوب في صفاتها التسلط والعناد.القوسأم عفوية يمتلكها الحماس، تحب أطفالها بإخلاص شديد، وتعتبر صديقة لهم أكثر من كونها أماً، لذا فإنها تهتم بجميع التفاصيل في حياتهم، وهي شخص محب للحياة كاره للمشاكل وتنبذ الكذب، كما تتميز بعفويتها ومرحها.الجديتهتم أم الجدي كثيراً بالعادات والتقاليد، وهي صارمة جداً في هذا الشأن، وفي منزلها تعتبر مدبرة ممتازة، وتتميز كذلك بالصبر، ولكنها حادة وصارمة مع أطفالها، وهي أم عندما يتعلق الأمر بمستقبل أطفالها وتمهد الطريق الأمثل لهم.الدلوهي من النوع الذي يتخذ من الصداقة أسلوباً للتعامل مع الأطفال، وتتميز بأنها لا تعبّر عن حبها ومشاعرها بل تقمع عواطفها، وهي تلك الأم التي تشجّع أبناءها على عدم الاعتماد على الآخرين، لذلك توفر دائماً المساحة المناسبة لتعليم أطفالها أهمية المسؤولية.الحوتتتميز هذه الأم بامتلاكها غريزة كبيرة للدفاع عن أولادها من الأخطار التي قد تحيط بهم، ولكن هذا الأمر يقد يحرم الأولاد من خوض معاركهم الخاصة، فهذه الأم تمتلك طرقاً كثيرة لإبعاد أطفالها عن أي مواجهة وتخوضها هي نيابة عنهم، ولذلك هي أم مضحية كما أنها تكره العقاب وتتميز بكونها ودودة وحنونة.